Motociclista é procurado após ser flagrado dando tapa nas nádegas de jovem de Anápolis e fugindo

Vítima buscou ajuda em um estabelecimento próximo e procurou uma delegacia para registrar a ocorrência

Davi Galvão Davi Galvão -
Motociclista foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem em uma motocicleta dá um tapa com toda a força nas nádegas de uma jovem, em plena via pública, na Vila Jaiara, em Anápolis, na tarde deste sábado (8).

Após o ato, o suspeito fugiu rapidamente, ainda se virando para trás para ver a reação da vítima.

Em entrevista ao Portal 6, a vítima relatou que estava subindo a rua de casa e que também havia percebido uma movimentação estranha do suspeito, que parecia segui-la.

Ela contou que, em determinado momento, ele pareceu tomar ciência de que havia sido flagrado e, propositalmente, criou uma distância.

As imagens mostram então o motociclista se aproximando rapidamente da vítima ao notar a rua vazia e desferindo-lhe um tapa, com toda a força, nos glúteos.

“Eu fiquei muito sem reação, só sabia chorar. Aí eu entrei em um lava jato para pedir ajuda e chamar a polícia”, contou.

Ela procurou a Polícia Civil (PC) e registrou ocorrência por importunação sexual.

A corporação segue em busca de novas imagens e informações que possam levar à identificação do autor.

A reportagem apurou que outras jovens já relataram, ainda que não oficialmente, episódios de assédio envolvendo um motociclista com as mesmas características na região, o que reforça a importância de denunciar os casos às autoridades.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

