Motociclista é procurado após ser flagrado dando tapa nas nádegas de jovem de Anápolis e fugindo

Vítima buscou ajuda em um estabelecimento próximo e procurou uma delegacia para registrar a ocorrência

Davi Galvão - 08 de novembro de 2025

Motociclista foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem em uma motocicleta dá um tapa com toda a força nas nádegas de uma jovem, em plena via pública, na Vila Jaiara, em Anápolis, na tarde deste sábado (8).

Após o ato, o suspeito fugiu rapidamente, ainda se virando para trás para ver a reação da vítima.

Em entrevista ao Portal 6, a vítima relatou que estava subindo a rua de casa e que também havia percebido uma movimentação estranha do suspeito, que parecia segui-la.

Ela contou que, em determinado momento, ele pareceu tomar ciência de que havia sido flagrado e, propositalmente, criou uma distância.

As imagens mostram então o motociclista se aproximando rapidamente da vítima ao notar a rua vazia e desferindo-lhe um tapa, com toda a força, nos glúteos.

“Eu fiquei muito sem reação, só sabia chorar. Aí eu entrei em um lava jato para pedir ajuda e chamar a polícia”, contou.

Ela procurou a Polícia Civil (PC) e registrou ocorrência por importunação sexual.

A corporação segue em busca de novas imagens e informações que possam levar à identificação do autor.

A reportagem apurou que outras jovens já relataram, ainda que não oficialmente, episódios de assédio envolvendo um motociclista com as mesmas características na região, o que reforça a importância de denunciar os casos às autoridades.

VÍDEO 🏍️🚨Motociclista é procurado após ser flagrado dando tapa nas nádegas de jovem de Anápolis e fugindo Leia: pic.twitter.com/ksPSObdHsg — Portal 6 (@portal6noticias) November 9, 2025

