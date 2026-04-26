Papelão no jardim: para que serve e por que é recomendado para melhorar o ambiente

Um material que normalmente vai para o lixo pode se tornar um dos maiores aliados para um jardim mais saudável e fácil de manter

Daniella Bruno - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Cada vez mais, práticas sustentáveis vêm ganhando espaço dentro de casa — e isso inclui também o cuidado com o jardim.

Muitas pessoas têm buscado alternativas simples, econômicas e ecológicas para manter plantas saudáveis sem depender de produtos químicos ou soluções caras. Nesse cenário, reaproveitar materiais do dia a dia se tornou uma estratégia inteligente e acessível.

Entre esses materiais, um item comum tem chamado atenção por sua versatilidade e eficiência. Fácil de encontrar e muitas vezes descartado sem uso, ele pode transformar completamente a forma como o solo é tratado e como os canteiros são estruturados.

E é justamente no reaproveitamento desse material que está uma técnica simples capaz de melhorar o jardim de maneira significativa.

Como o papelão transforma o solo e controla o crescimento indesejado

O uso do papelão no jardim começa com uma função bastante prática: bloquear a luz solar. Ao posicioná-lo diretamente sobre o solo, você impede que ervas daninhas cresçam, já que elas não conseguem se desenvolver sem luz.

Dessa forma, o papelão atua como uma barreira natural, eliminando a necessidade de herbicidas.

Além disso, essa técnica facilita a criação de novos canteiros. Em vez de remover a grama manualmente, você pode cobri-la com papelão, umedecer bem e adicionar terra ou composto por cima.

Com o tempo, a vegetação abaixo se decompõe, e o solo se torna mais fértil e preparado para o plantio.

Ao mesmo tempo, o papelão inicia um processo natural de enriquecimento do solo. Conforme se decompõe, ele adiciona matéria orgânica e atrai minhocas, que ajudam a aerar a terra. Como resultado, o solo fica mais leve, nutritivo e propício para o desenvolvimento das plantas.

Umidade, praticidade e benefícios a longo prazo

Outro benefício importante está na retenção de umidade. Ao cobrir o solo, o papelão reduz a evaporação da água, o que mantém a terra úmida por mais tempo. Assim, você diminui a frequência das regas e ainda contribui para o uso mais consciente da água.

Além disso, o método se destaca pela praticidade. Com poucos materiais e sem necessidade de ferramentas complexas, você consegue melhorar a qualidade do solo de forma eficiente.

Por isso, a técnica tem sido cada vez mais adotada por quem busca soluções simples e sustentáveis.

Por outro lado, alguns cuidados são essenciais. Antes de usar, é importante remover fitas adesivas, grampos e etiquetas. Também é recomendado optar por papelão pardo, evitando materiais com tintas intensas ou acabamento plastificado.

Para melhores resultados, o ideal é sempre molhar o papelão após posicioná-lo e cobri-lo com terra, folhas secas ou casca de árvore.

Uma solução simples que reduz custos e ainda reaproveita resíduos

Com o passar do tempo, o uso contínuo do papelão contribui para a construção de um ecossistema mais equilibrado no jardim.

A presença de organismos como minhocas e microrganismos fortalece a saúde do solo e favorece o crescimento das plantas.

Além disso, essa prática reduz o desperdício doméstico, já que transforma um resíduo comum em recurso útil. Assim, o jardim se torna não apenas mais produtivo, mas também mais sustentável.

Por fim, a técnica mostra que soluções eficientes nem sempre exigem investimentos altos. Ao reutilizar o que já está disponível, você cria um ciclo mais consciente e funcional — beneficiando tanto o ambiente quanto o seu dia a dia.

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