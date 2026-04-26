Torresmo de boteco: aprenda a fazer em casa e deixá-lo bem crocante e sequinho

Técnica simples na panela garante torresmo dourado, sequinho e com sabor de boteco

Gabriel Yuri Souto - 26 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@ivaldasantos_)

O torresmo é um dos petiscos mais queridos do brasileiro, principalmente quando está bem crocante e sequinho, como nos bares. Embora muita gente ache difícil acertar o ponto, existe uma forma simples de preparar em casa com ótimo resultado.

A dica foi compartilhada por Ivalda Santtos, do perfil @ivaldasantos_, que mostrou um método prático para alcançar aquele torresmo perfeito.

Corte e preparo fazem toda a diferença

Em primeiro lugar, o segredo começa no corte da carne.

É importante cortar a barriga de porco em pedaços médios, garantindo que todos cozinhem de maneira uniforme. Assim, o torresmo frita por igual e fica mais crocante.

Além disso, adicionar sal na medida certa já ajuda a realçar o sabor desde o início.

Técnica da panela de pressão sem borracha

O grande diferencial da receita está no uso da panela de pressão.

No entanto, a tampa deve ficar sem a borracha. Dessa forma, a panela funciona como uma panela comum, mas ajuda a concentrar o calor e acelerar o processo.

Depois disso, leve ao fogo e mexa de vez em quando para não grudar.

Cozimento até dourar garante crocância

Durante o preparo, a própria gordura da carne vai sendo liberada.

Por isso, não é necessário adicionar óleo. Aos poucos, os pedaços começam a fritar e ganhar cor.

Enquanto isso, continue mexendo para garantir que todos os lados fiquem dourados. Assim, o torresmo atinge o ponto ideal: crocante por fora e sequinho.

Finalização simples e cheia de sabor

Depois de dourar bem, basta retirar da panela e escorrer o excesso de gordura.

Para finalizar, muita gente gosta de adicionar limão por cima, o que traz um contraste perfeito com a crocância do torresmo.

Além disso, a combinação com uma bebida gelada deixa o petisco ainda mais irresistível.

Receita prática para qualquer ocasião

No fim das contas, fazer torresmo em casa pode ser mais fácil do que parece.

Com poucos passos e uma técnica simples, você consegue um resultado digno de boteco, ideal para servir em reuniões ou momentos de lazer.

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