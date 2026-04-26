Torresmo de boteco: aprenda a fazer em casa e deixá-lo bem crocante e sequinho
Técnica simples na panela garante torresmo dourado, sequinho e com sabor de boteco
O torresmo é um dos petiscos mais queridos do brasileiro, principalmente quando está bem crocante e sequinho, como nos bares. Embora muita gente ache difícil acertar o ponto, existe uma forma simples de preparar em casa com ótimo resultado.
A dica foi compartilhada por Ivalda Santtos, do perfil @ivaldasantos_, que mostrou um método prático para alcançar aquele torresmo perfeito.
Corte e preparo fazem toda a diferença
Em primeiro lugar, o segredo começa no corte da carne.
É importante cortar a barriga de porco em pedaços médios, garantindo que todos cozinhem de maneira uniforme. Assim, o torresmo frita por igual e fica mais crocante.
Além disso, adicionar sal na medida certa já ajuda a realçar o sabor desde o início.
Técnica da panela de pressão sem borracha
O grande diferencial da receita está no uso da panela de pressão.
No entanto, a tampa deve ficar sem a borracha. Dessa forma, a panela funciona como uma panela comum, mas ajuda a concentrar o calor e acelerar o processo.
Depois disso, leve ao fogo e mexa de vez em quando para não grudar.
Cozimento até dourar garante crocância
Durante o preparo, a própria gordura da carne vai sendo liberada.
Por isso, não é necessário adicionar óleo. Aos poucos, os pedaços começam a fritar e ganhar cor.
Enquanto isso, continue mexendo para garantir que todos os lados fiquem dourados. Assim, o torresmo atinge o ponto ideal: crocante por fora e sequinho.
Finalização simples e cheia de sabor
Depois de dourar bem, basta retirar da panela e escorrer o excesso de gordura.
Para finalizar, muita gente gosta de adicionar limão por cima, o que traz um contraste perfeito com a crocância do torresmo.
Além disso, a combinação com uma bebida gelada deixa o petisco ainda mais irresistível.
Receita prática para qualquer ocasião
No fim das contas, fazer torresmo em casa pode ser mais fácil do que parece.
Com poucos passos e uma técnica simples, você consegue um resultado digno de boteco, ideal para servir em reuniões ou momentos de lazer.
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