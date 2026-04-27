Centro de Radioterapia em Anápolis: mais acesso, dignidade e cuidado com a vida

Inauguração na Santa Casa é uma conquista coletiva. Investir na saúde é investir na vida

Antônio Gomide - 27 de abril de 2026

Inauguração do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis ocorreu nesta segunda-feira (27)(Foto: Adriel Ferreira)

A inauguração do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis, nesta segunda-feira (27), representa um avanço na estrutura de atendimento à saúde pública em nossa cidade e região. Trata-se de uma conquista que se soma aos esforços que temos acompanhado e apoiado ao longo dos últimos anos no fortalecimento da rede de combate ao câncer.

Sabemos que o tratamento oncológico é uma realidade presente em muitas famílias goianas. Também sabemos o quanto esse processo pode ser difícil, especialmente quando o acesso depende de serviços privados, com custos elevados. Por isso, temos atuado com atenção especial à saúde pública, destinando recursos para garantir atendimento gratuito, com qualidade, por meio do Sistema Único de Saúde.

Ao longo do nosso mandato de deputado estadual, temos direcionado emendas parlamentares para instituições que são referência no tratamento do câncer em Anápolis. A Santa Casa, a Unidade Oncológica e a Associação de Combate ao Câncer têm recebido investimentos que buscam fortalecer a estrutura de atendimento e ampliar a capacidade de assistência aos pacientes.

Somente na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, destinamos recursos para a reforma do centro cirúrgico, melhorias na UTI pediátrica, aquisição de equipamentos, além de custeio para a unidade oncológica e para o funcionamento da instituição. Também contribuímos para a ampliação da sala de espera da oncologia, garantindo melhores condições de acolhimento aos pacientes e seus familiares. Para 2026, já asseguramos novos recursos para custeio da Santa Casa e da Unidade Oncológica.

Esse conjunto de investimentos se soma agora à inauguração do Centro de Radioterapia, viabilizado com recursos do Governo Federal. A nova estrutura permitirá ampliar o acesso ao tratamento radioterápico, reduzindo o tempo de espera e oferecendo atendimento mais próximo para pacientes de Anápolis e de dezenas de municípios da região.

Estamos falando de um serviço com capacidade para atender cerca de 150 pacientes por dia, com acompanhamento multiprofissional e uso de tecnologia adequada, como o acelerador linear. Isso significa mais agilidade no tratamento e mais dignidade para quem enfrenta o câncer.

O novo centro fortalece a rede de atenção oncológica e amplia a oferta de serviços pelo SUS. É um passo importante para garantir que o paciente tenha acesso ao tratamento necessário, no tempo certo e com qualidade, sem precisar se deslocar para outras regiões ou arcar com custos elevados.

Seguimos com o compromisso de trabalhar para que os recursos públicos cheguem onde são mais necessários. Investir na saúde é investir na vida. E fortalecer o atendimento oncológico é garantir que milhares de pessoas tenham a oportunidade de enfrentar a doença com mais estrutura, cuidado e esperança.

A inauguração do Centro de Radioterapia da Santa Casa de Anápolis é uma conquista coletiva. Um avanço que reafirma a importância de políticas públicas voltadas para o acesso universal à saúde e que nos motiva a seguir trabalhando para ampliar, cada vez mais, o atendimento à população.