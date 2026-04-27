Truque simples para cuidar do gramado sem gastar com fertilizantes caros e manter a grama verde por mais tempo

Manter o verde vivo sob o sol escaldante não depende de gastos altos, mas de estratégias inteligentes que trabalham a favor da própria planta

Daniella Bruno - 27 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Manter áreas verdes bonitas e resistentes pode parecer uma tarefa simples à primeira vista, mas quem lida com isso no dia a dia sabe que pequenos detalhes fazem toda a diferença.

Em cenários de calor intenso, por exemplo, é comum ver plantas perderem o vigor rapidamente, mesmo quando recebem cuidados frequentes. Isso levanta uma questão importante: será que estamos realmente cuidando da forma certa?

Curiosamente, muitas soluções consideradas “essenciais” acabam não sendo as mais eficazes.

Em vez de depender apenas de produtos ou técnicas mais complexas, existe uma abordagem mais estratégica — e surpreendentemente simples — que pode mudar completamente a forma como as plantas reagem ao calor e à exposição constante ao sol.

A altura certa faz toda a diferença

Manter a grama um pouco mais alta não é descuido — é estratégia. Quando você evita cortes muito baixos, permite que as folhas criem uma camada de proteção natural sobre o solo.

Dessa forma, elas reduzem diretamente a incidência solar na terra e, consequentemente, diminuem a evaporação da água.

Além disso, essa prática estimula o desenvolvimento de raízes mais profundas. Ou seja, enquanto a superfície sofre com o calor, as raízes buscam umidade em camadas mais frescas do solo.

Como resultado, a planta se torna mais resistente e menos dependente de regas frequentes.

Outro ponto importante é a fotossíntese. Com mais área foliar disponível, a planta produz mais energia e se fortalece naturalmente. Portanto, ao invés de enfraquecer o gramado com cortes baixos, você potencializa sua capacidade de sobrevivência.

Estratégias complementares para potencializar os resultados

Além do corte adequado, algumas práticas simples aumentam ainda mais a resistência do gramado ao calor.

Primeiramente, utilize sempre lâminas afiadas no cortador. Isso porque cortes limpos evitam danos às folhas e reduzem o estresse da planta.

Em seguida, adote regas profundas e espaçadas. Ao regar menos vezes, mas com maior intensidade, você direciona a água para as raízes mais profundas. Prefira realizar esse processo no início da manhã, pois isso evita desperdício por evaporação.

Outro recurso eficiente é reaproveitar os resíduos do corte. Ao deixar pequenas aparas de grama sobre o solo, você cria uma camada orgânica que devolve nutrientes e melhora a retenção de umidade. Assim, o próprio gramado passa a se nutrir.

Por fim, vale observar a compactação do solo. Se a terra estiver muito dura, a água não penetra adequadamente. Nesse caso, técnicas de aeração ajudam a melhorar a absorção e garantem um crescimento mais saudável.

Cultivar inteligência, não apenas rotina

Manter um gramado saudável sob sol intenso não exige soluções complexas, mas sim decisões conscientes. Ao ajustar a altura do corte, otimizar a rega e aproveitar os próprios recursos naturais do solo, você transforma completamente a resistência das plantas.

Mais do que cuidar da aparência, essas práticas constroem um ecossistema equilibrado, sustentável e preparado para enfrentar o calor. No fim das contas, o segredo está menos no que você adiciona e mais na forma como você cuida.

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