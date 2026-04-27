Virginia se revolta e chora após Luana Piovani “amaldiçoar” seus filhos nas redes: “tá repreendido”

Influenciadora apareceu chorando após atriz mencionar crianças durante crítica sobre bets

Pedro Ribeiro - 27 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Virginia Fonseca apareceu abalada nas redes sociais na noite desta segunda-feira (27), após reagir a uma declaração polêmica de Luana Piovani envolvendo os filhos da influenciadora com Zé Felipe.

A atriz criticou Virginia por divulgar plataformas de apostas online e, ao comentar o tema, escreveu que a influenciadora estaria cercada por uma “maldição” que “resvalaria” nos próprios filhos.

“A maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, publicou Luana ao compartilhar um relato sobre os impactos negativos das apostas.

A declaração provocou forte reação de Virginia, que afirmou que irá acionar a atriz judicialmente.

“Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, escreveu a empresária.

Pouco depois, a influenciadora surgiu chorando em vídeos publicados nas redes sociais e desabafou sobre a situação.

“Tava jantando com meus filhos quando vi isso. Fico indignada. Não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, afirmou.

Em seguida, Virginia reforçou que aceita ser alvo de críticas pessoais, mas considerou inadmissível envolver crianças no embate.

“Você quer falar de mim? Fala o que quiser. Agora, falar dos meus filhos, crianças de 4, 3 e 1 ano, eu não aceito”, declarou.

Após o desabafo, ela publicou imagens religiosas acompanhadas de fotos dos filhos e citou um trecho bíblico para rebater a fala da atriz.

“Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda”, escreveu, citando o Salmo 91:10.

Zé Felipe também se manifestou sobre o episódio e reagiu com um emoji de vômito em apoio à esposa.

A troca de farpas marca mais um capítulo na série de críticas públicas feitas por Luana Piovani contra Virginia, especialmente relacionadas à divulgação de casas de apostas e à exposição da rotina dos filhos nas redes sociais.

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