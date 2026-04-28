A nova geração já chegou: quem são os Alpha, em que anos eles nasceram e o que muda em relação à Geração Z?

O surgimento de um novo grupo social impõe desafios inéditos para educadores contemporâneos

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

A sociologia contemporânea volta seus olhos para um fenômeno que já ocupa as salas de aula e o mercado consumidor: a Geração Alpha.

O termo, cunhado pelo pesquisador australiano Mark McCrindle, designa o primeiro grupo de indivíduos nascidos inteiramente no século XXI, especificamente entre os anos de 2010 e 2025.

Ao contrário de seus antecessores, esses jovens e crianças não conhecem o mundo sem a presença de tablets, inteligência artificial e conectividade instantânea.

Esta mudança demográfica ocorre em um contexto de transição tecnológica acelerada, onde a interação humana passou a ser mediada por algoritmos desde os primeiros meses de vida, moldando uma estrutura cognitiva e social distinta de tudo o que foi registrado anteriormente.

Divergências com a Geração Z

A resposta sobre o que diferencia os Alphas da Geração Z (nascida entre meados de 1995 e 2009) reside na profundidade da imersão tecnológica e na dinâmica familiar.

Enquanto a Geração Z é considerada “nativa digital” por ter crescido durante a expansão da internet, os Alphas são “onlines por natureza”; para eles, a tecnologia não é uma ferramenta, mas uma extensão da realidade física.

Estudos do instituto McCrindle Research apontam que, ao contrário dos Zs, que vivenciaram a transição para as redes sociais, os Alphas interagem com telas antes mesmo de desenvolverem a fala plena.

Além disso, essa nova geração é composta, em grande parte, por filhos dos Millenials, o que resulta em estruturas familiares mais diversas, com maior foco na personalização da educação e no consumo consciente desde a infância.

Impactos no futuro global

As implicações dessa mudança geracional são vastas e já mobilizam setores de psicologia e economia. Estimativas apontam que, até 2025, os Alphas somarão mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, tornando-se a maior geração da história.

Em relação à Geração Z, observa-se que os Alphas possuem uma menor tolerância à espera e uma capacidade de multitarefa ainda mais acentuada, embora enfrentem desafios maiores quanto à saúde mental e à socialização presencial.

Eles serão os mais escolarizados e tecnologicamente alfabetizados da história, exigindo que empresas e instituições de ensino adaptem seus modelos de linguagem e engajamento para uma mente que processa informações de forma visual, rápida e altamente interativa.

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