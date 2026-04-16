FAMA Educação: Centro Universitário anuncia reposicionamento estratégico e nova identidade

Instituição consolida evolução de sua marca e amplia portfólio de produtos educacionais com foco na excelência do ensino superior goiano

Da Redação - 16 de abril de 2026

(Foto: Portal 6)

O Centro Universitário FAMA anuncia um novo marco em sua trajetória e passa a se posicionar no mercado como FAMA Educação. A instituição de ensino superior apresenta essa mudança como uma evolução natural de sua marca, refletindo o crescimento contínuo e o compromisso com a comunidade universitária e a sociedade goiana. O reposicionamento oficializa uma transição institucional que consolida a parceria diária com alunos, colaboradores e parceiros, marcando o início de um novo momento para a educação na região e reforçando a mensagem de que a transformação vai muito além de uma simples alteração visual.

A nova identidade da FAMA Educação representa uma expansão estruturada de sua excelência acadêmica e um salto significativo de qualidade e inovação. A instituição reforça seu compromisso com a educação por meio da ampliação de seus produtos educacionais, que abrangem a Graduação Presencial, Semipresencial e a modalidade de Ensino a Distância (EaD), todos ancorados em cursos avaliados com nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Essa evolução garante que os estudantes tenham acesso a metodologias inovadoras e flexíveis, mantendo o rigor acadêmico que tornou a instituição uma referência consolidada em Anápolis e em todo o estado de Goiás.

Para o reitor Adilson Júnior, a transformação simboliza um momento histórico de expansão e fortalecimento institucional. “É com muita alegria que vivenciamos esse novo momento com a FAMA Educação, marcado por um reposicionamento estratégico que nos permite ampliar ainda mais nossos produtos e alcance no mercado educacional”, afirma o reitor.

A FAMA Educação reafirma, assim, seu compromisso com a sociedade, evidenciando que está preparada para liderar o futuro da formação profissional, oferecendo um ensino de excelência que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento local.

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