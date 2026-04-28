Sargento do Exército é preso após atropelar jovem e fugir no DF

Momentos antes, o suspeito e outros amigos estavam em um quiosque, onde bebiam

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um sargento do Exército Brasileiro, 22, foi preso na noite de ontem após atropelar uma jovem no Distrito Federal.

A mulher, de 20 anos, foi atropelada no último sábado. O caso ocorreu por volta das 1h, na região da CLN 3, bloco C, no Riacho Fundo II em Brasília.

Momentos antes, o suspeito e outros amigos estavam em um quiosque, onde bebiam. “Eles entraram, começaram a mexer com as mulheres que estavam lá, minha irmã teve uma discussão com ele e ele tentou matar ela”, relatou o irmão dela, em entrevista à TV Globo, conforme o que ouviu de testemunhas.

O sargento, dirigindo um Volkswagen Gol de cor preta, saiu de um estacionamento nas proximidades e deu ré contra a jovem. Segundo a Polícia Militar, ele realizou uma manobra em velocidade com a segurança da via, trafegando em sentido contrário.

Na sequência, fugiu sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros informou que a jovem foi encontrada no local desacordada e com sangramento na cabeça. Ela foi atendida e transportada ao hospital.

Mulher segue internada na UTI. Ainda de acordo com o irmão dela, ela quebrou a bacia e ossos da face, além de ter tido traumatismo craniano e cortes pelo corpo. “Está bastante machucada, a gente quer que ela tenha uma visão melhor de tudo o que aconteceu para relembrar das coisas.”

O agressor foi preso ontem por policiais civis da 29ª DP. Polícia disse que a investigação apontou para um atropelamento proposital.

Como o nome dele não foi divulgado, o UOL não pôde localizar sua defesa. O Exército Brasileiro também foi contato para comentar o assunto, mas ainda não retornou.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!