Truque simples para plantar alecrim no lugar certo, evitar erro que trava o crescimento do jardim e aprender como usar no dia a dia

Misturar espécies sem critério pode sabotar o crescimento e enfraquecer até as plantas mais resistentes

Daniella Bruno - 28 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Cultivar ervas em casa parece simples, mas pequenos detalhes podem interferir diretamente no desenvolvimento das plantas.

Muitas vezes, o problema não está na falta de cuidado, mas em escolhas aparentemente inofensivas — como o local de plantio ou até mesmo as espécies colocadas lado a lado.

Isso acontece porque cada planta possui necessidades específicas de luz, água e nutrientes. Quando essas exigências entram em conflito, o crescimento pode ser prejudicado de forma silenciosa.

E é justamente nesse ponto que surge um erro comum que muita gente comete sem perceber: combinar plantas incompatíveis no mesmo espaço.

O ambiente ideal faz o alecrim prosperar

Antes de tudo, você precisa entender que o alecrim tem origem mediterrânea. Por isso, ele exige condições bem específicas para crescer com força.

Em primeiro lugar, a planta precisa de sol direto por várias horas ao dia. Sem essa luz intensa, o desenvolvimento trava rapidamente.

Além disso, o solo deve ser leve e bem drenado. Ou seja, a água não pode ficar acumulada nas raízes. Caso contrário, o excesso de umidade favorece o surgimento de fungos e pode levar ao apodrecimento.

Se você optar por vasos, prefira os de barro. Eles ajudam a eliminar o excesso de umidade com mais facilidade. Assim, você cria um ambiente mais equilibrado para o crescimento.

Outro ponto essencial envolve a rega. Toque sempre a terra antes de molhar. Se ainda estiver úmida, espere. O alecrim tolera períodos de seca, mas não resiste ao encharcamento.

As plantas que atrapalham o desenvolvimento

Agora que o ambiente está claro, fica mais fácil entender o principal erro: plantar o alecrim ao lado de espécies com necessidades opostas.

Primeiramente, evite hortelã. Essa erva prefere solo úmido, o que entra em conflito direto com o alecrim. Da mesma forma, plantas como acelga e abóbora exigem mais água e ainda criam sombra ao redor, reduzindo a incidência de luz.

Além disso, repolho e couve-flor competem por nutrientes no solo. Como resultado, o alecrim pode perder força e crescer de forma limitada.

Outro exemplo importante envolve a cenoura e a cebola. Essas plantas podem atrair pragas que também afetam ervas aromáticas, prejudicando o equilíbrio do cultivo.

O gerânio também merece atenção. Embora seja comum em jardins, ele pode servir de abrigo para insetos nocivos em determinados ambientes.

Por fim, plantas de sombra devem ser evitadas. Se elas se desenvolvem bem no local, isso indica que a luminosidade não é suficiente — o que já compromete o alecrim.

Como fortalecer o cultivo e evitar erros

Para garantir um crescimento saudável, você deve priorizar companhias compatíveis.

Plantas como tomilho e sálvia, por exemplo, compartilham necessidades semelhantes de solo seco e bastante sol. Dessa forma, o cultivo se torna mais equilibrado.

Além disso, mantenha um espaçamento adequado entre as plantas. Isso melhora a circulação de ar e reduz o risco de doenças.

Também vale reforçar a importância da poda regular, que estimula o crescimento e evita que a planta fique lenhosa.

Outro cuidado importante envolve a drenagem. Sempre verifique se o solo permite o escoamento da água. Caso necessário, misture areia grossa ou utilize camadas de drenagem no vaso.

Por fim, observe o comportamento da planta. Folhas amareladas ou murchas podem indicar excesso de água ou falta de sol — sinais claros de que algo precisa ser ajustado.

Cultivar bem é saber combinar

O sucesso no cultivo do alecrim não depende apenas de rega e luz, mas também das escolhas ao redor.

Quando você entende quais plantas ajudam — e quais atrapalham —, cria um ambiente mais saudável e produtivo.

Assim, ao invés de apenas plantar, você passa a cultivar com estratégia.

E essa mudança de olhar transforma completamente o resultado final: um alecrim forte, aromático e pronto para fazer parte do seu dia a dia.

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