De volta ao mundo da moda: “O Diabo Veste Prada 2” estreia em Anápolis

Sequência retoma trama consagrada e chega com sessão especial no Cine Prime

Damara Dantas - 29 de abril de 2026

O Diabo Veste Prada 2. (Foto: Reprodução)

A volta de um clássico fashion às telonas ganha clima de evento em Anápolis. O filme O Diabo Veste Prada 2 estreia no Cine Prime com uma pré-estreia especial nesta quarta-feira (29), marcando a chegada da aguardada continuação de uma das produções mais icônicas da cultura pop dos anos 2000.

Com narrativa afiada e personagens já conhecidos do público, a trama retoma os bastidores de uma poderosa revista de moda, explorando novos conflitos e transformações em um universo onde estilo e pressão caminham lado a lado. A exibição em tela grande reforça o impacto visual da produção, com destaque para figurinos, trilha sonora e a dinâmica intensa que consagrou a história original.

A sessão de pré-estreia acontece hoje no Cine Prime e deve reunir fãs nostálgicos e uma nova geração de espectadores, atraídos pelo retorno de personagens marcantes e pela continuidade de uma narrativa que atravessa gerações. A iniciativa reforça a proposta do cinema de apostar em grandes estreias e eventos que vão além da exibição tradicional.

Além da pré-estreia, o Cine Prime segue com uma programação diversificada para todos os públicos. Entre os destaques em cartaz está o filme “Michael”, que retrata a trajetória de um dos maiores ícones da música mundial, Michael Jackson, reunindo momentos marcantes da carreira e bastidores de uma história que atravessa gerações.

Outros títulos também integram a grade e ampliam as opções para quem busca entretenimento ao longo da semana.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos diretamente no local ou pelos canais oficiais do Cine Prime. A programação completa, incluindo horários e novidades, pode ser conferida no @cineprimeanps.