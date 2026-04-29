Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 130 milhões

Apesar de ninguém ter gabaritado os números, 92 apostas conseguiram uma fatia do prêmio ao acertarem a quina

Isabella Valverde - 29 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Sem ganhadores na faixa principal, o prêmio da Mega-Sena voltou a acumular, aumentando a expectativa dos apostadores de plantão. Agora, a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 130 milhões.

O sorteio do concurso 3001 foi realizado na noite desta terça-feira (28), com as dezenas: 01, 13, 32, 36, 43 e 60.

Apesar de ninguém ter cravado os seis números, 92 apostas em todo o Brasil acertaram a quina, faturando R$ 41.209,18 cada.

Houve também aqueles que conseguiram prêmios menores ao acertarem a quadra e garantirem uma graninha extra.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá nesta quinta-feira (30), atraindo ainda mais brasileiros com o prêmio acumulado.

Os interessados podem garantir suas apostas até as 19h do dia do sorteio em uma casa lotérica credenciada ou online, pelo site da Caixa ou aplicativo.

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