Depois de tanto sofrer, as pessoas com esses 4 signos vão voltar a sorrir

Fase mais leve pode chegar para alguns signos, trazendo alívio emocional, novas esperanças e motivos para sorrir outra vez

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Tribunapr.com)

Existem fases em que tudo parece exigir mais força do que o normal. Os planos demoram a andar, as respostas não chegam, as relações ficam confusas e até pequenas situações do dia a dia parecem carregar um peso maior.

No entanto, alguns ciclos difíceis não duram para sempre.

Aos poucos, a vida começa a mostrar sinais de mudança, seja por meio de uma conversa inesperada, uma oportunidade que aparece no momento certo ou uma sensação interna de alívio.

Para alguns signos, esse movimento pode ficar mais evidente nos próximos dias.

Depois de enfrentarem desgastes emocionais, cobranças, decepções ou períodos de incerteza, eles tendem a sentir que a energia começa a mudar.

Signos que vão voltar a sorrir depois de uma fase difícil

1. Câncer

Cancerianos podem sentir um alívio emocional importante. Depois de momentos de preocupação, mágoas ou excesso de sensibilidade, o signo tende a reencontrar acolhimento e segurança.

Conversas sinceras podem ajudar a resolver pendências e trazer mais tranquilidade para o coração.

2. Escorpião

Escorpianos vêm de fases intensas, marcadas por cortes, decisões difíceis ou mudanças internas profundas.

Agora, o signo pode perceber que parte do peso começa a ficar para trás.

O período favorece renascimento, coragem e mais clareza para seguir sem carregar o que já não faz sentido.

3. Capricórnio

Capricornianos podem finalmente respirar depois de tanta cobrança.

Questões envolvendo trabalho, dinheiro ou responsabilidades tendem a ganhar um novo ritmo.

Mesmo que tudo ainda exija esforço, o signo pode encontrar motivos concretos para recuperar a confiança e sorrir novamente.

4. Peixes

Piscianos podem sair de uma fase de confusão emocional e reencontrar leveza.

O signo tende a perceber sinais mais positivos no amor, nas amizades ou nos próprios sonhos.

A intuição estará mais forte, ajudando Peixes a se afastar de situações que machucam e se aproximar do que traz paz.

Virada exige abertura para o novo

Apesar das previsões, nenhum signo deve esperar que tudo mude sem atitude.

A fase pode ser mais favorável, mas será preciso reconhecer oportunidades, encerrar ciclos desgastados e permitir que a alegria volte aos poucos.

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