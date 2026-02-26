4 signos que ganharam direito a uma segunda chance e podem fazer tudo diferente

Ciclo de revisões e reencontros favorece recomeços, acertos de rota e decisões mais maduras, especialmente para quatro signos

Layne Brito - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Tem fase em que a vida parece apertar o botão de “voltar” não para castigar, mas para dar a oportunidade de refazer com mais consciência.

Com mudanças de energia no fim do mês e um clima de revisão nas escolhas, alguns signos entram em um período propício para retomar planos, rever relações e corrigir rumos que antes pareciam definitivos.

Para quatro deles, a sensação é clara: veio a segunda chance e agora dá para fazer tudo diferente.

1. Gêmeos

Conversas que ficaram pela metade tendem a reaparecer, abrindo espaço para reconciliações e acordos.

Gêmeos ganha a chance de se expressar com mais clareza, evitando mal-entendidos e colocando limites com inteligência.

Também é um bom momento para retomar um projeto que foi deixado de lado.

2. Câncer

Câncer entra numa fase de cura emocional. Situações antigas podem voltar, mas desta vez para serem resolvidas com maturidade.

Há chance de reaproximação com alguém importante ou de um “recomeço” dentro de uma relação que precisava de ajustes.

A lição é não repetir padrões.

3. Libra

Para Libra, a segunda chance vem nas decisões que envolvem parceria, escolhas profissionais e rumo de vida.

O signo tende a enxergar com mais objetividade o que antes era dúvida.

O período favorece renegociações, convites inesperados e retomada de planos que dependiam de outra pessoa.

4. Capricórnio

Capricórnio pode se ver diante de uma oportunidade concreta de corrigir uma estratégia no trabalho, nas finanças ou em metas pessoais.

É como se o universo colocasse de volta na mesa aquilo que parecia “perdido”, mas agora com um caminho melhor.

A chave é agir com disciplina, sem teimosia.

No fim, essa fase não promete milagres, ela oferece algo mais valioso: a chance de escolher diferente.

Para esses quatro signos, o segredo é não agir no automático.

Recomeços existem, sim, mas só mudam a história quando vêm acompanhados de atitude e aprendizado.

