Morre policial militar do Tocantins que estava tratando queimaduras em Anápolis

Acidente aconteceu quando vítima deixou óleo esquentando para fritar peixe, mas acabou dormindo

Natália Sezil - 03 de maio de 2026

Gedilson José de Lima tinha 45 anos. Policial militar morreu em decorrência de queimaduras graves.

O policial militar Gedilson José de Lima, de 45 anos, teve o óbito confirmado neste domingo (03) após passar mais de um mês tratando ferimentos graves no Hospital de Queimaduras de Anápolis.

Natural de Araguaína, no Tocantins, o Tenente havia viajado mais de 1.100 km até a cidade goiana após sofrer um acidente doméstico.

Segundo relatos, ele havia chegado do trabalho, no início de março, e colocado uma panela com óleo para esquentar no fogão. O objetivo era fritar peixe, como o policial já costumava fazer.

Gedilson, então, se deitou para esperar, mas acabou dormindo. Quando acordou, percebeu que a casa estava tomada por fogo e intensa fumaça.

Ao tentar retirar a panela do fogão, o policial acabou sofrendo queimaduras graves. Ele passou por tratamento inicial no Tocantins, mas precisou ser transferido para Anápolis no final do março.

Ingressado na Polícia Militar do Tocantins em janeiro de 2005, Gedilson era graduado em história e integrava o Quadro de Oficiais Músicos, onde tocava o trompete.

Desde 20 de abril de 2024, ele também atuava como coordenador disciplinar no Colégio Militar Jorge Humberto Camargo.

Em nota de pesar, a unidade escreveu: “neste momento de dor nos solidarizamos com sua esposa e seus três filhos, com todo amor e carinho”.

Nos comentários da publicação, ele foi descrito como um grande profissional, homem excepcional e pessoa idônea.

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