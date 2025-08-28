Primeiros socorros em queimaduras: saiba como agir em cada situação e salvar vidas

Entender o passo a passo em cada cenário é fundamental para reduzir complicações e garantir uma melhor recuperação

Gabriella Licia - 28 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

O Hospital de Queimaduras de Anápolis, que em 2025 celebra 50 anos de atuação, reforça neste mês a importância dos primeiros socorros em situações que envolvem queimaduras.

Esse tipo de acidente pode acontecer em diferentes contextos, seja dentro de casa, em situações de trânsito ou até em explosões inesperadas. Saber como agir nos primeiros minutos é fundamental para reduzir complicações e garantir uma recuperação mais eficaz.

Acidentes domésticos com fogo ou líquidos quentes

São os mais comuns, especialmente em cozinhas, envolvendo panelas, óleo quente ou fósforos. O primeiro passo é retirar a vítima da fonte de calor e resfriar a área atingida com água corrente fria por, no mínimo, 10 minutos. Nunca utilize manteiga, pasta de dente ou outros produtos caseiros, pois eles agravam a lesão.

E, em seguida, é necessário buscar ajuda médica.

Queimaduras em acidentes de carro ou moto (asfalto e escapamento)

No trânsito, o contato com o asfalto ou o escapamento quente pode causar queimaduras graves. Além de resfriar a região, é importante não tentar retirar roupas grudadas na pele. Nesses casos, o ideal é proteger o ferimento com pano limpo e buscar atendimento imediato, já que a área costuma ser extensa e de alto risco de infecção.

Explosões com gás, álcool ou produtos químicos

Explosões em ambientes domésticos ou de trabalho podem provocar queimaduras combinadas com inalação de fumaça. Além dos cuidados básicos, é essencial verificar se a vítima está respirando bem e mantê-la em local arejado. Em caso de contato com substâncias químicas, lave a área com água abundante, sem esfregar.

Queimaduras elétricas

Choques elétricos podem causar lesões internas graves, que não ficam visíveis na pele. Após desligar a fonte de energia, é fundamental chamar ajuda médica de imediato. Enquanto isso, mantenha a vítima deitada e imobilizada, evitando movimentos bruscos.

Embora as medidas iniciais sejam semelhantes (resfriar, proteger e não usar produtos caseiros) cada tipo de acidente exige atenção especial. Em qualquer situação, o passo mais importante é procurar atendimento especializado o quanto antes.

Referência nacional, o Hospital de Queimaduras de Anápolis, localizado no Bairro Vila Góis, na Avenida Divino Pai Eterno, é pioneiro no tratamento de vítimas de queimaduras no Brasil e conta com estrutura completa e profissionais capacitados para oferecer o melhor cuidado possível.

Celebrando 50 anos em 2025, a instituição segue como símbolo de esperança e recuperação para milhares de pacientes em todo o país.