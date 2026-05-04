Policiais agem rápido e salvam bebê de 1 mês engasgado em Anápolis

Criança voltou a respirar após manobra realizada dentro de viatura policial

Pedro Ribeiro - 04 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Um bebê de apenas 1 mês e 19 dias foi salvo após se engasgar com leite na manhã desta segunda-feira (04), em Anápolis.

O caso aconteceu na Praça Bom Jesus, no Setor Central, onde uma equipe da Polícia Militar (PM) foi abordada por uma mulher em estado de desespero.

A criança apresentava dificuldade para respirar e sinais de desfalecimento no momento em que a mãe pediu ajuda.

Diante da situação, os policiais agiram rápido, colocaram a mãe e o bebê na viatura e iniciaram deslocamento até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica da cidade.

Durante o trajeto, um dos militares realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer com que a criança voltasse a respirar ainda dentro do veículo.

Ao chegar na unidade de saúde, o bebê foi atendido pela equipe médica e já apresentava respiração espontânea, sem sinais de esforço respiratório.

Ele permaneceu sob observação para realização de exames e acompanhamento clínico.

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