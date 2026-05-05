Advogado e campeão de karatê, jovem está em estado grave após acidente de moto em Ceres

Vinícius Ferreira Cunha, de 23 anos, possui trajetória de títulos como atleta, além de ter obtido carteirinha da OAB há poucos meses

Augusto Araújo - 05 de maio de 2026

Vinícius Ferreira Cunha, de 23 anos, é advogado e professor de karatê (Foto: Reprodução/Instagram)

O jovem Vinícius Ferreira Cunha, de 23 anos, está internado em estado grave há quase quatro dias, após se envolver em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (1º) em Ceres, na região central de Goiás.

Ele que é advogado e professor de karatê, teria se acidentado por volta das 23h56 na Avenida Bernardo Sayão, localizada no setor Vila Nova.

Conforme apurado pela reportagem, o jovem conduzia uma motocicleta quando colidiu contra um caminhão que estava estacionado na via.

O dono do veículo de carga permaneceu no local enquanto a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atendiam ao caso. Estes últimos foram os responsáveis por socorrer e encaminhar Vinícius a uma unidade hospitalar do município.

O jovem deu entrada no hospital com indícios de traumatismo cranioencefálico grave, hemorragia e escoriações diversas pelo corpo.

Histórico de lutador

Além de dar aulas, Vinícius possui uma história de títulos no campo do karatê. Ele, que é faixa preta 2º dan, já foi campeão sul-americano e mundial da modalidade.

O jovem chegou até mesmo a ser convocado para disputar o Campeonato Mundial de Karatê SKIF, que será realizado em Antalya, na Turquia, de 9 a 15 de novembro deste ano.

Além disso, Vinícius é advogado de formação, adquirindo a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no mês de fevereiro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!