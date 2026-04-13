Imagens mostram quando empresário é morto a tiros em frente a loja de autopeças em Ceres

Suspeito foi preso após se entregar à polícia, três dias depois do crime

Natália Sezil - 13 de abril de 2026

Imagens mostram briga entre empresário e suspeito. Júlio César de Araújo tinha 55 anos. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando o empresário Júlio César de Araújo, de 55 anos, foi morto a tiros em frente a uma loja de autopeças em Ceres, no Centro goiano, na última sexta-feira (10).

Os vídeos exibem a confusão anterior ao homicídio, que começou ainda dentro do comércio. Júlio, que está de camisa azul e óculos, parece ser confrontado por um cliente quando aparece nas imagens.

Os dois começam a brigar, e uma mulher chega a separar o conflito. Todos vão para a calçada, mas logo depois a confusão volta a acontecer.

Do lado de fora da loja, suspeito e vítima saem aos chutes. Funcionários tentam segurá-los, mas sem sucesso. Em certo momento, os dois ficam fora da área de cobertura das câmeras por estarem atrás de um carro.

Quando retornam, o empresário cai no chão, e o suspeito foge em uma caminhonete. O óbito foi confirmado ainda no local, e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

José Alves Carneiro, de 57 anos, foi preso nesta segunda-feira (13), após se apresentar na delegacia.

A hipótese inicial é de que o crime foi motivado por conflitos financeiros, mas isso segue sob investigação, conduzida pela Polícia Civil (PC).

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