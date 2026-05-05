Aumento para quem recebe Bolsa Família: governo confirma R$ 300 a mais; veja quem tem direito
Benefício estadual de R$ 300 será pago adicionalmente para determinados contempladois pelo Bolsa Família; veja critérios para receber
Famílias que recebem Bolsa Família podem ter direito a R$ 300 a mais no orçamento mensal, mas o reforço não se trata de um reajuste nacional do programa federal.
O pagamento foi confirmado pelo Governo do Ceará e será feito por meio do Cartão Ceará Sem Fome, benefício estadual voltado à compra de alimentos por famílias em situação de vulnerabilidade.
A nova rodada inclui 16,4 mil famílias cearenses, que começam a receber o valor a partir de maio. Com a atualização anual, o programa passa a atender 44.908 lares nos 184 municípios do estado.
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Segundo o governo estadual, a seleção dos novos beneficiários foi feita pela Secretaria da Proteção Social (SPS), com apoio do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e das gestões municipais.
Para ter direito ao cartão de R$ 300, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único e ser beneficiária do Bolsa Família. Também é necessário ter renda per capita de até R$ 218 e estar com os dados atualizados nos últimos 24 meses.
Outro ponto importante é que o benefício federal não pode estar bloqueado ou suspenso. A seleção também dá preferência a famílias chefiadas por mulheres, com baixa escolaridade e que tenham pelo menos uma criança ou adolescente de até 14 anos.
A consulta pode ser feita pelo Número de Identificação Social (NIS), nos sites da SPS e do Ceará Sem Fome. De acordo com o governo, os novos cartões serão entregues apenas às famílias incluídas nesta etapa.
Além do cartão alimentação, o Ceará Sem Fome mantém uma rede com mais de 1.300 cozinhas comunitárias, responsáveis por servir mais de 130 mil refeições diariamente.
O programa também atua com campanhas solidárias e distribuição de cestas básicas. A proposta, segundo o Governo do Ceará, é ampliar a segurança alimentar e garantir que o auxílio chegue às famílias que mais precisam.
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