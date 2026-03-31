Idoso de 80 anos desafia a solidão e vive isolado, longe de tudo, em casa de barro no sertão do Ceará

Aos quase 81 anos, morador do sertão cearense vive sozinho em casa centenária e preserva costumes antigos do interior

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Felipe Sena)

Viver a solidão no sertão nordestino, longe da cidade e cercado por uma rotina que parece resistir ao tempo, é a realidade de Seu Chiquinho Matias, morador do interior do Ceará.

Prestes a completar 81 anos, ele mantém um modo de vida marcado por práticas tradicionais, em uma casa de taipa que carrega a história da própria família.

O imóvel onde vive foi construído por seu pai por volta de 1920 e ainda preserva sinais evidentes da passagem dos anos.

Mais do que moradia, o local representa memória, pertencimento e continuidade. É ali que Seu Chiquinho mantém viva uma relação profunda com o passado, sem abrir mão da simplicidade que sempre definiu sua trajetória.

Rotina simples mantém tradições do sertão

No dia a dia, o idoso segue realizando tarefas que fazem parte da vida rural há gerações. Buscar água em cacimba, cozinhar em fogão a lenha, cuidar do quintal e fazer pequenos reparos no terreno continuam sendo atividades comuns em sua rotina.

Desde criança, ele aprendeu a lidar com a terra, os animais e os afazeres do campo ao lado dos pais e dos irmãos.

Mesmo com a idade avançada, segue preservando parte desses costumes, em uma rotina organizada com calma e autonomia.

Vínculo com a terra falou mais alto que a cidade

Em um momento da juventude, Seu Chiquinho chegou a deixar o sertão para tentar a vida no Rio de Janeiro. A experiência, porém, não durou como ele imaginava.

O ritmo urbano e a distância da família fizeram com que ele retornasse para o interior cearense.

Desde então, decidiu permanecer na propriedade da família, onde construiu sua história. Mesmo vivendo sozinho, recebe visitas de parentes, vizinhos e curiosos que se interessam por sua trajetória.

Em meio ao silêncio da paisagem seca, ele encontrou a forma de vida que considera ideal: sem pressa, perto da terra e cercado pelas lembranças que ajudaram a moldar quem ele é, curtindo a própria solidão.

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