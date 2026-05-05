Brasileira recebe conta hospitalar de R$ 84 mil após mordida de cão nos EUA

Valor equivale a duas doses da vacina antirrábica, a aplicação da imunoglobulina e as despesas gastas pelo atendimento médico recebido no hospital

Folhapress - 05 de maio de 2026

(Imagem: Captura de Tela/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A influenciadora brasileira Debora Rocha recebeu uma conta hospitalar de R$ 84 mil após ser mordida por um cachorro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Diferentemente do Brasil, o país norte-americano não possui um SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a população, mesmo turistas, de graça.

Debora relatou o ocorrido em um vídeo publicado no Instagram. A influenciadora brasileira explicou que estava hospedada em uma casa e os vizinhos possuem quatro cães de estimação, aparentemente dóceis.

No relato, ela contou que até já havia interagido com os animais, porque a tutora havia garantido que eles não mordiam. Entretanto, no dia em que ela deixaria a Carolina do Norte para viajar a Orlando, na Flórida, um dos animais a mordeu em um dos braços, e deixou um “buraco”. “Arrancou um pedaço da minha pele”, disse a brasileira.

Ela precisou procurar um hospital local para realizar tratamento e tomar vacina antirrábica. Segundo Debora, a equipe que a atendeu explicou que seria necessária a aplicação de quatro doses da vacina contra a raiva, além da aplicação de imunoglobulina na área mordida pelo animal.

No total, o tratamento custou R$ 84 mil. Esse valor equivale a duas doses da vacina antirrábica, a aplicação da imunoglobulina e as despesas gastas pelo atendimento médico recebido no hospital.

As outras duas doses da vacina Debora vai conseguir tomar de graça no Brasil.

Influenciadora disse que ficou “triste” com essa situação. “Quando ela [atendente do hospital] virou para mim e falou o valor, eu fiquei muito triste pensando nas pessoas que não têm plano de saúde lá”, falou.

Apesar do susto com o alto valor do débito, Debora não vai precisar arcar com a despesa. Ela ressaltou que possuí um seguro-viagem internacional, que cobre até R$ 869 mil em despesas médicas nos EUA, e a seguradora assumirá a dívida. Mesmo assim, frisou a influencer, foi um susto receber uma conta tão alta por causa da mordida de um cachorro.

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