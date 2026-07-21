Adeus, churrasqueira de tijolo: nova opção mais compacta vira tendência nas varandas em 2026, segundo arquitetos

Solução integrada ao mobiliário transforma a área gourmet e ajuda a aproveitar melhor ambientes com espaço reduzido

(Foto: Reprodução)

Durante décadas, a churrasqueira de tijolos aparentes foi quase obrigatória nas áreas de lazer. O modelo ainda faz parte de muitas casas, mas passou a dividir espaço com alternativas mais discretas, modernas e adequadas às varandas menores.

Em 2026, a churrasqueira de embutir ganha destaque nos projetos residenciais.

Instalada diretamente em bancadas ou estruturas planejadas, ela reduz o volume visual e deixa o ambiente com aparência mais organizada.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A opção acompanha uma mudança nas áreas gourmet, que passaram a valorizar o aproveitamento inteligente do espaço.

Além disso, o equipamento pode ser integrado à pia, aos armários e ao local de preparo dos alimentos.

Como funciona a churrasqueira de embutir

Diferentemente da churrasqueira tradicional de alvenaria, esse modelo fica encaixado em uma bancada revestida com materiais resistentes ao calor.

Existem versões a carvão, a gás e elétricas.

Alguns modelos também contam com tampa, controle de temperatura, grelhas reguláveis e bandeja para recolher gordura.

Como o equipamento fica incorporado ao projeto, a área gourmet ganha linhas mais limpas e pode combinar com diferentes estilos de decoração.

Por que o modelo virou tendência

A economia de espaço está entre os principais motivos para a popularização da churrasqueira de embutir.

Sem a estrutura larga de tijolos, ela pode ser instalada em varandas pequenas e ambientes integrados.

Outro ponto favorável é a possibilidade de personalização.

O acabamento da bancada pode acompanhar os móveis, o piso e os demais elementos da decoração.

Antes da instalação, é necessário avaliar a ventilação do ambiente, as regras do condomínio e a disponibilidade de energia ou gás.

Os modelos a carvão também podem exigir coifa e duto para conduzir a fumaça.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!