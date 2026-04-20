Técnica simples para limpar a grelha da churrasqueira fácil e rápido

Método correto ajuda a remover gordura sem esforço e ainda preserva o sabor dos alimentos

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Manter a grelha da churrasqueira limpa pode parecer uma tarefa difícil, principalmente depois de um churrasco com bastante gordura e resíduos. No entanto, especialistas garantem que uma técnica simples pode facilitar esse processo.

Além de melhorar a aparência, a limpeza correta também é essencial para garantir higiene, segurança alimentar e até o sabor dos alimentos preparados na churrasqueira.

Limpar a grelha da churrasqueira exige técnica certa

Antes de tudo, é importante entender que o momento da limpeza faz toda a diferença. O ideal é limpar a churrasqueira quando ela estiver fria ou apenas levemente morna.

Isso porque, além de evitar acidentes, essa condição facilita a remoção da sujeira acumulada.

Use escova adequada para remover a sujeira

Para limpar a grelha de forma eficiente, o mais indicado é utilizar uma escova com cerdas metálicas ou utensílios próprios para esse tipo de superfície.

A ação mecânica desses itens ajuda a soltar restos de alimentos e gordura sem danificar o material. Em seguida, o uso de produtos desengordurantes específicos potencializa o resultado da limpeza.

Evite misturas caseiras na limpeza

Embora muitas pessoas recorram a soluções caseiras, especialistas alertam que essa prática pode trazer riscos.

Além de não garantirem uma limpeza eficiente, algumas misturas podem danificar a churrasqueira ou até causar problemas à saúde. Por isso, o ideal é sempre utilizar produtos apropriados.

Atenção também à parte interna

A grelha não é o único ponto que exige cuidado. A parte interna da churrasqueira também acumula gordura e fuligem com o tempo.

Nesse caso, o uso de espátulas e panos resistentes, aliado a produtos desengordurantes, ajuda a remover as camadas mais difíceis de sujeira.

Limpeza regular evita problemas

Manter uma rotina de limpeza após o uso facilita muito o processo e prolonga a vida útil da churrasqueira.

Além disso, resíduos acumulados podem interferir no sabor dos alimentos e até representar riscos à saúde. Por isso, a manutenção frequente faz toda a diferença.

Dica extra para conservar a churrasqueira

Em churrasqueiras de alvenaria, o cuidado deve ser ainda maior. Como esses materiais são mais porosos, eles podem absorver produtos químicos e sofrer danos com o tempo.

Por isso, o ideal é utilizar produtos adequados e evitar escovas muito rígidas, que podem desgastar a superfície.

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