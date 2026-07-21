Aos 18 anos, uma brasileira foi aceita em 13 universidades dos EUA com bolsa integral, mas escolheu justamente a que forma médicos há mais de 250 anos

Trajetória marcada por escola pública, estudo autodidata e uma rotina intensa levou a mineira a algumas das universidades mais disputadas do mundo

(Foto: Arquivo Pessoal)

Sem acesso a colégios bilíngues ou cursos particulares de inglês, uma estudante de origem humilde transformou as dificuldades enfrentadas durante a infância em combustível para buscar oportunidades em universidades fora do Brasil.

Aos 18 anos, Sofia Santos de Oliveira foi aceita em 13 universidades dos Estados Unidos com bolsa integral. Entre instituições como Yale e Stanford, a mineira decidiu estudar em Harvard, universidade reconhecida pela tradição acadêmica e pela formação de profissionais da saúde.

Caminho longe dos privilégios

Moradora de Belo Horizonte, Sofia aprendeu inglês por conta própria porque os pais não tinham condições de pagar um curso. A trajetória escolar também passou por mudanças após o pai ser demitido e ela perder uma bolsa no Sesi.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

De volta à escola pública, continuou participando de olimpíadas de matemática e assembleias estudantis. No 9º ano, conseguiu uma bolsa em um curso preparatório e conheceu o Ismart, instituto voltado a estudantes de baixa renda.

Com o apoio da organização, ganhou uma bolsa para cursar o ensino médio no Colégio Santo Antônio. Para chegar às aulas, acordava às 5h, pegava dois ônibus e retornava para casa por volta das 20h.

Rotina intensa e escolha

Mesmo diante do cotidiano cansativo, Sofia criou um projeto social, desenvolveu uma pesquisa científica e ofereceu aulas gratuitas de inglês. Também participou da Academia de Ciências de Nova York e do Parlamento Jovem Brasileiro.

A aprovação em Harvard foi recebida com surpresa e felicidade. A jovem pretende estudar Química e Ciências Sociais, com foco em Educação e Saúde Pública.

Para Sofia, a educação pode romper ciclos de desigualdade. A estudante espera usar a própria experiência para ampliar oportunidades destinadas a outros jovens de origem semelhante.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!