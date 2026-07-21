Atenção, motorista: região Sul de Anápolis terá trânsito alterado durante semana da Fórmula 200

Competição automobilística acontece nos dias 24 e 25 de julho, mas montagem e desmontagem das estruturas também causará interdições

Realização da Fórmula 200 vai alterar o trânsito na região Sul de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Motoristas que costumam passar pela região da avenida Presidente José Sarney, no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis, devem precisar desviar o caminho nos próximos dias.

O trânsito das proximidades sofrerá alterações por conta da realização da 3ª Etapa da Fórmula 200. O evento acontece na próxima sexta-feira (24) e sábado (25), mas a interdição se prolonga por mais alguns dias.

Isso porque, segundo a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), o tráfego também será afetado durante os períodos de montagem e desmontagem do circuito, o que vale até a próxima segunda-feira (27).

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Até lá, a avenida Presidente José Sarney opera com compartilhamento de via, em mão dupla, além de desvios. Também há fechamentos parciais nas ruas JM-30, JM-31, JM-33, JM-34, JM-64 e JM-65 e avenida Adibe Miguel.

Também até o dia 27 de julho, a José Sarney terá trechos totalmente interditados. É onde serão instalados os boxes, arquibancadas e os pórticos de largada e chegada. Por isso, a rua JM-42 fica totalmente fechada para a implantação do parque fechado da competição.

A CMTT revelou, ainda, que as interdições devem ser maiores durante os dias em que o evento de fato acontece.

Nesse período, haverá fechamento total das ruas JM-30, JM-31, JM-33, JM-34, JM-41, JM-42, JM-64 e JM-65, além das avenidas Presidente José Sarney e Adibe Miguel.

Na sexta-feira, os bloqueios ocorrerão das 15h30 às 00h30. No sábado, das 16h às 00h30.

De origem goiana, a Fórmula 200 é divulgada como o maior campeonato automobilístico em circuitos de rua do Brasil. Os carros da categoria podem chegar a até 140 km/h.

O GP de Anápolis tem entrada gratuita e, por ser uma etapa noturna, começa a partir das 19h.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!