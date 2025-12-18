Homem-Aranha é visto em academia de Anápolis e aluna sugere: ‘Se até ele treina, porque você ainda não?’

Imagens chamaram atenção pela situação inusitada

Matheus Araujo - 18 de dezembro de 2025

Homem-Aranha é visto treinando em academia de Anápolis. (Foto: reprodução)

Já imaginou ir para a academia e dar de cara com o Homem-Aranha? Foi o que aconteceu com alunos de um estabelecimento em Anápolis, na última terça-feira (16).

A cena foi flagrada por frequentadores da unidade da SkyFit (@skyfitjamilmiguel) localizada no bairro Jamil Miguel, região Sul da cidade.

Nas imagens, postadas em stories no Instagram, um homem fantasiado como o herói apareceu para treinar e divertiu quem estava no local.

Um dos que registraram ressaltou: “O dia mais normal na SkyFit”. Outro usou de maneira cômica o personagem como incentivo ao treino: “Se até o Homem-Aranha treina, porque você ainda não?”, perguntou.

No final, o questionamento de muitos que não estavam presentes foi sobre quem seria o “Peter Parker” de Anápolis.

A dúvida fica: será que “já tá pago” o treino ou a volta para a academia vai ficar só para depois das festividades de final de ano?

