Homem-Aranha é visto em academia de Anápolis e aluna sugere: ‘Se até ele treina, porque você ainda não?’
Imagens chamaram atenção pela situação inusitada
Já imaginou ir para a academia e dar de cara com o Homem-Aranha? Foi o que aconteceu com alunos de um estabelecimento em Anápolis, na última terça-feira (16).
A cena foi flagrada por frequentadores da unidade da SkyFit (@skyfitjamilmiguel) localizada no bairro Jamil Miguel, região Sul da cidade.
Nas imagens, postadas em stories no Instagram, um homem fantasiado como o herói apareceu para treinar e divertiu quem estava no local.
Um dos que registraram ressaltou: “O dia mais normal na SkyFit”. Outro usou de maneira cômica o personagem como incentivo ao treino: “Se até o Homem-Aranha treina, porque você ainda não?”, perguntou.
No final, o questionamento de muitos que não estavam presentes foi sobre quem seria o “Peter Parker” de Anápolis.
A dúvida fica: será que “já tá pago” o treino ou a volta para a academia vai ficar só para depois das festividades de final de ano?
