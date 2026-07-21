CNH no Brasil: veja quanto custa tirar a habilitação após as novas regras de 2026

Valor não segue uma tabela nacional e depende das taxas cobradas pelo Detran, dos exames e da quantidade de aulas práticas escolhida pelo candidato

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ficou mais flexível em 2026. As mudanças reduziram a dependência das autoescolas e permitiram que o candidato escolha diferentes formas de estudar e aprender a dirigir.

Apesar disso, não existe um preço único para obter o documento no Brasil. O custo varia conforme o estado, a categoria desejada, os valores dos exames e a quantidade de aulas práticas contratadas.

Com as novas regras, a estimativa oficial aponta que a economia pode chegar a aproximadamente 70% em comparação com o modelo anterior. No entanto, o valor final dependerá das escolhas feitas durante o processo.

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Quanto custa tirar a CNH em 2026?

O candidato ainda precisa pagar as taxas definidas pelo Detran do estado onde abriu o processo. Entre as despesas obrigatórias podem aparecer:

abertura do processo de primeira habilitação;

exame de aptidão física e mental;

avaliação psicológica;

prova teórica;

exame prático de direção;

emissão da Permissão para Dirigir;

aulas práticas com profissional credenciado;

eventuais repetições de exames em caso de reprovação.

Portanto, o preço exato deve ser consultado diretamente no site do Detran de cada estado. Além disso, os valores cobrados pelos instrutores e Centros de Formação de Condutores não seguem uma tabela nacional.

Na opção mais econômica, o candidato pode usar o curso teórico digital gratuito e contratar somente a quantidade mínima de aulas práticas. Já quem precisar de mais treinamento continuará pagando pelas horas adicionais.

Autoescola deixou de ser obrigatória

Uma das principais mudanças foi o fim da obrigação de realizar todo o processo por meio de uma autoescola.

O candidato pode estudar a parte teórica por meio do conteúdo digital disponibilizado pelo governo. Dessa forma, deixa de pagar pelo antigo pacote obrigatório de aulas teóricas.

Além disso, as aulas de direção podem ocorrer com instrutores autônomos devidamente credenciados. As autoescolas continuam funcionando, porém passam a representar uma das alternativas disponíveis.

Número mínimo de aulas caiu

A nova regulamentação também reduziu significativamente a carga horária prática obrigatória.

Agora, o candidato precisa realizar pelo menos duas horas de treinamento antes do exame de direção. Anteriormente, o processo exigia uma carga horária muito maior.

Entretanto, cumprir apenas o mínimo não significa que todas as pessoas estarão preparadas para a prova. Quem nunca dirigiu pode precisar contratar mais aulas para desenvolver segurança e domínio do veículo.

Provas e exames continuam obrigatórios

As mudanças não eliminaram as avaliações feitas pelos órgãos de trânsito. O candidato ainda precisa passar pelos exames de saúde, pela prova teórica e pelo teste prático.

Além disso, o Detran continua responsável por verificar se a pessoa possui os conhecimentos e as habilidades necessárias para dirigir.

Por isso, a redução das aulas obrigatórias não representa aprovação automática. Caso o candidato seja reprovado, poderá pagar novas taxas para repetir o exame, conforme as regras do estado.

Como saber o valor correto

Para calcular quanto gastará, o interessado deve acessar o portal oficial do Detran e verificar a tabela vigente de taxas para primeira habilitação.

Depois, precisa somar o preço das aulas práticas contratadas e de outros serviços que escolher utilizar.

Assim, embora as novas regras possam diminuir bastante o custo da CNH, não é possível estabelecer um preço nacional. O processo ficará mais barato principalmente para quem utilizar o curso gratuito, precisar de poucas aulas e passar nos exames sem repetições.

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