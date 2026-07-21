Com quase 2 mil crianças sem o nome do pai, Defensoria prorroga inscrições para mutirão de reconhecimento em Anápolis

Programa oferece reconhecimento de filiação e atendimento para questões de guarda, pensão e convivência familiar

Em Anápolis, os atendimentos serão realizados no dia 15 de agosto. Nas demais cidades participantes de Goiás, o Dia D está previsto para 1º de agosto. (Foto: Reprodução)

Entre janeiro de 2020 e 22 de maio de 2026, 1.989 crianças foram registradas em Anápolis sem o nome do pai na certidão de nascimento. O número coloca o município na terceira posição entre as cidades goianas com mais registros nessa situação, atrás apenas de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Os dados são do Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma que reúne estatísticas fornecidas pelos cartórios de todo o país.

Diante do cenário, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) prorrogou até sexta-feira (24) o prazo para inscrições no programa Meu Pai Tem Nome. A iniciativa promove um mutirão gratuito para o reconhecimento de paternidade ou maternidade biológica, socioafetiva e post mortem.

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Em Anápolis, os atendimentos serão realizados no dia 15 de agosto. Nas demais cidades participantes de Goiás, o Dia D está previsto para 1º de agosto.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade da Defensoria Pública em Anápolis, pelo site da instituição ou por meio do WhatsApp, no número (62) 98330-0095.

A edição deste ano também contará com a participação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), parceria que permitirá ampliar os serviços oferecidos e agilizar a formalização dos acordos.

Além dos procedimentos de reconhecimento de filiação, os participantes poderão solicitar a segunda via de certidões e buscar a mediação de conflitos familiares. Entre as demandas atendidas estão divórcio, dissolução de união estável, guarda, convivência familiar e pensão alimentícia.

Quando houver acordo entre as partes e todos os requisitos legais forem atendidos, o reconhecimento poderá ser formalizado durante o próprio mutirão. Os casos que dependerem de outras etapas continuarão sendo acompanhados pela Defensoria Pública até a conclusão do procedimento.

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