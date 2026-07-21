De origem humilde, jovem de 18 anos é aprovada em Harvard, Yale, Stanford e outras 228 universidades

Com disciplina e apoio da família, jovem conquistou centenas de aprovações em universidades e recebeu ofertas milionárias para estudar

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Durante meses, uma jovem transformou o processo de ingresso no ensino superior em uma missão pessoal. Em vez de limitar as possibilidades, ela decidiu enviar candidaturas para o maior número de universidades que conseguisse.

Madison Crowell, de 18 anos, foi aprovada em 231 instituições de ensino superior dos Estados Unidos. Somadas, as ofertas de bolsas de estudo chegaram a US$ 14,7 milhões, cerca de R$ 75 milhões na cotação da época.

Moradora de Hinesville, no estado da Geórgia, ela também conquistou vagas em grandes nomes da educação, como Harvard, Yale e Stanford. Apesar das aprovações, escolheu cursar a graduação na High Point University, na Carolina do Norte.

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Busca por novas possibilidades

Madison contou que decidiu ampliar as candidaturas por conhecer as limitações enfrentadas por jovens de famílias de baixa renda. Para ela, a iniciativa também serviria para mostrar a outras crianças que existem oportunidades além das universidades mais próximas de casa.

Os pais participaram da preparação desde que a jovem estava no ensino médio. A família organizou visitas a instituições, acompanhou processos seletivos e ajudou Madison a estabelecer uma rotina de estudos.

Conselho para outros estudantes

Mesmo diante da extensa lista de aprovações, a estudante afirmou que disciplina e organização foram fundamentais. Ela também recomendou que candidatos reservem momentos para descansar e manter contato com amigos e familiares.

Segundo Madison, outra estratégia importante é não concentrar todas as expectativas em uma única instituição. Manter alternativas, explicou, ajuda a diminuir a pressão durante o processo seletivo.

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