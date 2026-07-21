Influencer denuncia objeto semelhante a vidro em delivery do Coco Bambu: “imagina se tivesse engolido?”

Irmã do criador de conteúdo encontrou o material após pedido feito na unidade do Jardim Goiás

Caso foi denunciado em vídeo no Instagram (Imagens: Captura de tela/Instagram/@losporpetas)

O influenciador Fabrizio, conhecido nas redes sociais pelo perfil Los Porpetas, usou o Instagram para relatar um fato preocupante envolvendo um pedido de delivery feito no Coco Bambu. Segundo ele, a irmã teria encontrado um material que se assemelha a um caco de vidro na comida.

O vídeo foi publicado na última segunda-feira (20) e chamou a atenção dos seguidores. Nas imagens, a irmã de Fabrízio mostra o objeto que teria encontrado em meio à refeição.

“Eu não sei o que é isso aqui. Estava comendo a comida e encontrei isso aqui no meio”, afirma ela no vídeo, ao mostrar o objeto transparente que aparente ser vidro.

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Na sequência, Fabrizio atualiza os seguidores sobre o caso. Ele afirma que o problema foi resolvido após contato com o restaurante.

Segundo o influenciador, o gerente da unidade do Coco Bambu em shopping do Jardim Goiás enviou uma nova refeição para a irmã. Apesar da solução, ele decidiu compartilhar o episódio como forma de alerta.

“Muito cuidado. Um vidro é muito perigoso. Imagina se fosse meus sobrinhos pequenininhos que tivessem comendo. Tenho um de sobrinho de seis anos. Imagina se ele tivesse engolido alguma coisa assim?”, completou.

Até o momento, não há informação sobre a origem do material encontrado na marmita. Também não foi informado se houve registro de ocorrência ou encaminhamento do objeto para perícia.

A reportagem entrou em contato com a rede de restaurantes, questionando sobre o ocorrido e medidas adotadas para apurar o incidente. O espaço para posicionamento permanece em aberto.

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