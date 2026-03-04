Supermercado em Anápolis é condenado a pagar R$ 29 mil após vender linguiça com vidro

Casal percebeu fragmentos no alimento enquanto jantava com os três filhos, que foram expostos ao risco

Augusto Araújo - 04 de março de 2026

Imagem ilustrativa de prateleira de supermercado (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Uma família de Anápolis receberá uma indenização de R$ 29 mil após comprar uma linguiça de fabricação própria de um supermercado, que continha fragmentos de vidro dentro.

Conforme a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o caso aconteceu em outubro de 2021.

A família comprou o produto dentro do estabelecimento e, quando abriu a embalagem para preparar um jantar, encontrou pedaços de vidro dentro do alimento.

Um casal de adultos chegou a ingerir a linguiça contaminada. Porém, enquanto comiam, sentiram algo estranho na boca, encontraram fragmentos no alimento.

Em seguida, eles confirmaram que havia mais pedaços de vidro na comida preparada. Assim, optaram por não servir a comida aos três filhos, que também foram expostos ao risco durante o jantar.

A família entrou na Justiça pedindo indenização por danos morais. Durante o processo, foram apresentadas fotos da embalagem com a etiqueta do supermercado e um laudo pericial confirmou a presença de fragmentos dentro do alimento.

A perícia também indicou que os pedaços já estavam no produto antes do preparo.

O supermercado recorreu da decisão alegando falta de provas de que a linguiça havia sido comprada ali, questionando o laudo pericial e pedindo a redução do valor da indenização.

Contudo, a juíza Maria Cristina Costa Morgado rejeitou os argumentos e manteve a sentença.

Os desembargadores também entenderam que a presença de corpo estranho em alimento já configura dano moral, pois coloca a saúde do consumidor em risco.

Com isso, ficou mantida a indenização fixada pela Justiça: R$ 5 mil para cada um dos dois adultos que ingeriram o produto e R$ 3 mil para cada uma das três crianças expostas ao risco, totalizando os R$ 29 mil.

Além disso, o supermercado deverá pagar as custas do processo e honorários advocatícios.

