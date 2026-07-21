Jovem de 19 anos morre após acidente entre moto e caminhão em Anápolis

Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local.

(Foto: Reprodução)

O jovem Carlos Eduardo Alves Viana, de 19 anos, morreu na noite desta terça-feira (21) após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão, na Alameda Adilson Santos, no Setor Tropical, em Anápolis.

A colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM).

Carlos Eduardo sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Uma segunda pessoa que estava na motocicleta também ficou ferida e recebeu atendimento das equipes de resgate.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A caminhão realizava uma manobra para entrar em uma garagem quando o acidente aconteceu. Segundo testemunhas ouvidas pela PM, cones teriam sido colocados na via para sinalizar a operação. Ainda de acordo com esses relatos, o motociclista teria passado pela sinalização antes da colisão.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!