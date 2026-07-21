Marco Zero de Goiás completa 300 anos e celebra história do estado em Buenolândia

Distrito onde surgiu o primeiro povoado goiano prepara programação especial para celebrar três séculos de história

(Foto: Captura/ Reprodução/@thiagolucarini)

Embora tenha completado oficialmente 300 anos no último dia 6 de julho, o distrito de Buenolândia, na Cidade de Goiás, continuará em festa nas próximas semanas. Considerado o Marco Zero de Goiás, o local receberá, em 8 de agosto, a terceira edição da Festa do Marco Zero, evento que reunirá manifestações culturais, cavalgada, apresentações musicais e celebrações tradicionais.

O distrito ocupa um lugar especial na história goiana. Foi ali que, em 1726, Bartolomeu Bueno da Silva, o Moço, fundou o Arraial da Barra, primeiro povoado do estado, às margens dos rios Vermelho e Bugre. Anos depois, parte dos moradores migrou para Vila Boa, dando origem à atual Cidade de Goiás.

Além da importância histórica, Buenolândia também abriga a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, considerada a mais antiga de Goiás. Construído por volta de 1734, o templo passa por um processo de preservação e integra o conjunto histórico tombado como patrimônio estadual.

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O reconhecimento oficial do Marco Zero ocorreu em 2023, quando uma lei estadual tombou o conjunto histórico do distrito. Dois anos depois, em 2025, a Festa do Marco Zero foi incluída no Calendário Cívico, Cultural e Turístico de Goiás, consolidando a celebração como um dos principais eventos ligados à memória do estado.

Entre os momentos mais simbólicos da programação deste ano está a transferência da sede administrativa da Cidade de Goiás para Buenolândia durante o evento, gesto que reforça a relevância histórica do distrito.

Quem também resolveu conhecer de perto esse capítulo da história goiana foi o influenciador Thiago Lucarini (@thiagolucarini), que viaja por diversos destinos turísticos de Goiás.

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele comemorou a visita.

“Chegamos aqui em Buenolândia, Marco Zero de Goiás. Era uma vontade muito grande nossa conhecer aqui. Acho muito interessante saber que aqui começou Goiás”, afirmou.

A mãe do influenciador também demonstrou emoção ao conhecer o distrito.

“Eu fiquei encantada. Estar em um local que faz parte da história de Goiás é gratificante, porque eu sou apaixonada por Goiás”, disse.

Além da relevância histórica, Buenolândia vem ganhando destaque como destino turístico para quem deseja conhecer as origens do estado, preservando tradições, patrimônio arquitetônico e parte importante da identidade cultural goiana.

Confira:

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