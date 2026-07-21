Misturar vinagre com folhas de louro: para que serve e por que é recomendado passar nos armários da despensa

Receita caseira ajuda a remover resíduos e odores dos armários, mas não substitui métodos comprovados de combate a baratas e carunchos

(Imagem: Inteligência Artificial/Gemini)

A mistura de vinagre de álcool com folhas de louro costuma ser usada na limpeza de armários e prateleiras da despensa. A receita ganhou fama por unir o efeito de limpeza do vinagre ao aroma marcante da planta.

Quem adota o truque acredita que o cheiro do louro pode afastar baratas, traças e insetos que atacam alimentos armazenados. Entretanto, a eficácia dessa combinação como repelente não está comprovada.

A Universidade de Minnesota afirma que não há evidências de que colocar folhas de louro nos armários previna ou elimine pragas de alimentos, como carunchos e traças de cereais.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Para que serve vinagre com folhas de louro?

O vinagre pode ajudar a retirar gordura, poeira e restos de alimentos das prateleiras. Dessa forma, a mistura contribui para manter os armários limpos e menos atrativos para insetos.

Já as folhas de louro possuem compostos aromáticos que deixam cheiro no ambiente. Apesar disso, o aroma não deve ser considerado uma barreira confiável contra infestações.

Também não é correto chamar a solução de desinfetante. Produtos usados para desinfecção precisam ter eficácia comprovada e ser aplicados conforme as orientações do fabricante.

Como preparar e aplicar a mistura?

Uma receita comum consiste em colocar algumas folhas de louro em um recipiente com vinagre de álcool e deixar a mistura descansar. Depois, o líquido pode ser coado e aplicado em um pano.

Antes da limpeza, todos os alimentos devem ser retirados do armário. O pano precisa estar apenas úmido, principalmente em móveis de MDF ou madeira, que podem estufar com o excesso de líquido.

Depois da aplicação, as superfícies devem secar completamente antes que potes e embalagens sejam recolocados.

Como evitar pragas na despensa?

A prevenção mais eficiente é retirar as fontes de alimento e abrigo dos insetos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda verificar as embalagens antes de levá-las para casa, limpar resíduos e fechar frestas por onde as pragas possam entrar.

Farinhas, arroz, massas e cereais devem ser mantidos em recipientes resistentes e bem fechados. Produtos com insetos, teias, larvas ou pequenos furos precisam ser descartados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!