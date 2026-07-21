Não é casca de ovo, nem adubo pronto: como fazer o fertilizante caseiro conhecido como “ouro verde” e reviver suas plantas mortas

Casca de banana pode ser reaproveitada na jardinagem, mas o método de preparo determina se ela beneficiará o solo ou atrairá pragas

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Um resíduo comum nas cozinhas ganhou o apelido de “ouro verde” entre os adeptos da jardinagem doméstica. Trata-se da casca de banana, frequentemente apresentada como um fertilizante caseiro capaz de revitalizar plantas e estimular o crescimento.

A explicação está nos nutrientes presentes no material, especialmente o potássio. Esse elemento participa de processos importantes, como a regulação da água, o transporte de nutrientes e o desenvolvimento de flores e frutos.

Entretanto, colocar uma casca diretamente no vaso não produz resultados imediatos. Ela precisa se decompor antes que os nutrientes fiquem disponíveis para as plantas.

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Como aproveitar a casca de banana

A forma mais segura e eficiente de reaproveitar as cascas é adicioná-las à composteira. Nesse ambiente, elas se decompõem ao lado de outros resíduos orgânicos e ajudam a formar um composto mais equilibrado.

Cortar as cascas em pedaços menores pode acelerar o processo. Depois de pronto, o composto deve ser misturado ao substrato ou espalhado sobre o solo.

Também é possível secar as cascas e triturá-las. O pó pode ser incorporado em pequenas quantidades à terra, funcionando como uma fonte de liberação gradual.

O chamado chá de casca de banana, feito ao deixar o material de molho na água, tornou-se popular nas redes sociais. Contudo, não há garantia de que o líquido extraia nutrientes em quantidade suficiente para ser considerado um fertilizante completo.

Fertilizante não substitui adubação completa

Apesar da fama, a casca de banana não contém todos os nutrientes de que uma planta precisa. Nitrogênio e fósforo, por exemplo, também são fundamentais para o desenvolvimento vegetal.

Por isso, o “ouro verde” deve ser tratado como um complemento, e não como substituto de uma adubação equilibrada. Plantas com deficiência nutricional podem precisar de produtos específicos ou de uma avaliação do solo.

Enterrar pedaços inteiros diretamente nos vasos também exige cuidado. Além de demorarem a se decompor, as cascas podem favorecer o aparecimento de mofo e atrair mosquitos, moscas, baratas ou outros animais.

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