Não é soda, nem água quente: como desentupir a pia e evitar que o problema volte, segundo encanadores

Um procedimento simples reduz transtornos frequentes utilizando itens acessíveis encontrados facilmente dentro da residência diariamente

(Foto: Imagem gerada por IA)

O entupimento da pia é um dos problemas mais comuns nas residências e, na maioria das vezes, é provocado pelo acúmulo de gordura, restos de alimentos e resíduos de sabão dentro da tubulação.

Embora muitas pessoas recorram à soda cáustica ou despejem água fervente no ralo, encanadores alertam que essas práticas podem danificar alguns tipos de encanamento, comprometer conexões e até reduzir a vida útil da instalação hidráulica.

Uma alternativa caseira eficiente é utilizar detergente neutro e sal de cozinha, combinação que ajuda a dissolver a gordura acumulada nas paredes do cano sem causar os danos associados a produtos químicos mais agressivos.

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Quando aplicada corretamente, essa solução contribui para liberar a passagem da água e ainda auxilia na manutenção preventiva do encanamento.

Mistura caseira – Ingredientes

4 colheres de sopa de sal de cozinha;

100 ml de detergente neutro.

Modo de usar

Retire toda a água acumulada da pia, se houver. Em seguida, despeje o sal diretamente no ralo e acrescente o detergente neutro.

Aguarde cerca de 20 minutos para que a mistura atue sobre a gordura aderida ao interior da tubulação. Depois desse período, abra a torneira e deixe correr água morna por aproximadamente dois minutos, permitindo que os resíduos desprendidos sejam levados pelo encanamento. Se o fluxo ainda estiver lento, repita o procedimento uma segunda vez.

Como evitar novos entupimentos

A prevenção continua sendo a forma mais eficaz de evitar transtornos. O uso de uma peneira no ralo impede que restos de alimentos cheguem à tubulação, enquanto o descarte correto do óleo de cozinha evita a formação de placas de gordura no interior dos canos.

Também é recomendável realizar essa limpeza preventiva uma vez por mês, principalmente em cozinhas com uso intenso.

Com esses cuidados, a água escoa com mais facilidade, o risco de novos entupimentos diminui e o sistema hidráulico permanece em boas condições por muito mais tempo.

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