Não jogue óleo na pia: truque caseiro faz o óleo endurecer e evita danos no encanamento

Costume aparentemente inofensivo pode comprometer a tubulação da casa e gerar transtornos que muita gente só percebe quando o problema já apareceu

Layne Brito - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Na rotina apressada da cozinha, é comum que pequenos hábitos sejam repetidos sem que ninguém pense muito nas consequências. Entre eles, um dos mais frequentes é despejar o óleo usado diretamente na pia após o preparo de alimentos.

O gesto parece prático, rápido e até inofensivo, mas pode esconder um problema silencioso que, com o tempo, pesa no bolso e vira dor de cabeça dentro de casa.

Isso porque, ao contrário do que muita gente imagina, o óleo não desaparece simplesmente ao escorrer pelo ralo.

Quando esfria, ele tende a engrossar, aderir às paredes da tubulação e favorecer o acúmulo de resíduos que dificultam a passagem da água.

O resultado pode surgir aos poucos, com escoamento lento, mau cheiro e até entupimentos mais sérios.

Nesse cenário, uma solução caseira simples vem ganhando espaço por prometer um descarte mais prático e menos agressivo para o encanamento.

A ideia é transformar o óleo ainda morno em uma substância mais firme, evitando que ele siga direto para os canos e aumente o risco de obstruções na rede doméstica.

O truque consiste em misturar amido de milho ao óleo usado, ainda em temperatura morna, até que ele comece a ganhar consistência.

Depois de alguns minutos, a mistura tende a ficar mais espessa, o que facilita o descarte sem que o líquido escorra pela pia.

Com isso, o processo se torna mais seguro para a tubulação e ajuda a evitar problemas futuros na cozinha.

Depois que a mistura esfriar e endurecer, o ideal é colocá-la em um recipiente bem fechado, como um pote, saco resistente ou embalagem descartável vedada, antes de jogá-la no lixo comum.

O mais importante é evitar que esse material fique solto no saco de lixo ou volte a ser despejado na pia ou no vaso sanitário, já que isso pode causar vazamentos e novos transtornos.

Além de preservar o encanamento, a mudança de hábito também representa uma forma mais cuidadosa de lidar com um resíduo que exige atenção.

Em vez de repetir um costume prejudicial por pura praticidade, a proposta mostra que pequenas adaptações podem fazer diferença real no funcionamento da casa e na manutenção do ambiente.

No fim das contas, o que parece apenas um detalhe da limpeza doméstica pode evitar gastos, transtornos e incômodos desnecessários.

E, em tempos em que soluções simples ganham valor na rotina, dar o destino correto ao óleo usado deixa de ser apenas uma recomendação e passa a ser uma atitude inteligente dentro da própria cozinha.

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