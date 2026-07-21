Os recrutadores concordam: nunca saia de uma entrevista de emprego sem fazer esta pergunta

Questionamento pode revelar a cultura real da empresa, as expectativas sobre a rotina e os comportamentos que não combinam com a equipe

(Foto: Reprodução/Freepik)

Uma entrevista de emprego não serve apenas para a empresa avaliar o candidato. O profissional também precisa descobrir se a vaga, a rotina e o ambiente de trabalho realmente combinam com aquilo que procura.

Por isso, uma pergunta feita no fim da conversa pode revelar mais do que respostas genéricas sobre valores, benefícios e cultura organizacional.

A recomendação da especialista em gestão Suzy Welch é perguntar: “Que tipo de pessoa não deveria trabalhar nesta empresa?”

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Welch integra o corpo docente da NYU Stern School of Business, nos Estados Unidos, onde ministra um curso voltado à construção de carreiras alinhadas aos valores e aos objetivos pessoais.

Pergunta revela o que a empresa não costuma divulgar

Durante uma entrevista, gestores geralmente apresentam características positivas da organização. Assim, termos como inovação, colaboração, autonomia e qualidade de vida aparecem com frequência.

No entanto, essas palavras nem sempre explicam como o trabalho funciona na prática.

Ao perguntar quem não se adaptaria à empresa, o candidato pode receber uma resposta mais espontânea. Além disso, o questionamento leva o recrutador a falar sobre comportamentos, cobranças e expectativas concretas.

Uma resposta como “alguém que não aceita mensagens durante o fim de semana”, por exemplo, pode indicar que a empresa espera disponibilidade fora do horário comercial.

Da mesma forma, a afirmação de que pessoas muito sociáveis não se encaixam pode revelar uma cultura mais individual e focada em tarefas realizadas de forma independente.

Como fazer a pergunta sem causar desconforto

O tom faz diferença. A pergunta não deve soar como acusação ou tentativa de colocar o entrevistador contra a parede.

Por isso, o candidato pode introduzir o assunto de maneira natural:

“Para entender melhor a cultura da equipe, que perfil de profissional normalmente não se adapta bem à empresa?”

Outra opção seria perguntar quais características costumam levar alguém a ter dificuldades naquela função.

Dessa forma, o entrevistado demonstra interesse em compreender o ambiente e evita transmitir uma postura defensiva.

Resposta ajuda a evitar decisões erradas

O emprego pode oferecer bom salário e benefícios, mas ainda assim entrar em conflito com as prioridades pessoais do candidato.

Uma empresa que valoriza disponibilidade constante talvez não combine com quem busca limites claros entre vida pessoal e profissional. Por outro lado, uma organização com funções muito específicas pode frustrar alguém interessado em experimentar diferentes áreas.

Portanto, a resposta ajuda o profissional a avaliar se existe compatibilidade antes de aceitar a proposta.

Além disso, vale observar hesitações, contradições e exemplos apresentados pelo recrutador. Em muitos casos, esses detalhes mostram mais sobre a cultura interna do que as frases disponíveis no site corporativo.

A pergunta não garante que todos os problemas aparecerão durante a entrevista. Ainda assim, ela pode abrir espaço para uma conversa mais honesta e evitar que o candidato descubra incompatibilidades somente depois da contratação.

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