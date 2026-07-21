Promoção de férias garante meia-entrada no Cine Prime para seguidores do Portal 6

Iniciativa busca tornar a programação nas telonas mais acessível durante o recesso escolar

Cine Prime. (Foto: Divulgação)

As férias chegaram e, para quem procura um programa divertido para curtir com a família, amigos ou até sozinho, o Cine Prime preparou uma promoção especial em parceria com o Portal 6.

Durante todo o mês de férias, quem seguir os perfis @portal6noticias, @cineprimeanps e o @canalportal6 no Instagram garante meia-entrada em qualquer sessão, de segunda a sexta-feira. Para aproveitar o benefício, basta apresentar, no momento da compra do ingresso, a tela do celular comprovando que segue os perfis.

A campanha é válida para todas as sessões realizadas de segunda a sexta, oferecendo uma oportunidade para assistir aos principais lançamentos em cartaz pagando menos.

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A iniciativa busca tornar a experiência do cinema ainda mais acessível durante um dos períodos mais movimentados do ano, quando crianças, adolescentes e famílias aproveitam o recesso escolar para viver momentos de lazer.

Além da programação com grandes estreias, o Cine Prime oferece toda a estrutura para quem busca conforto e qualidade na hora de assistir aos filmes, tornando cada sessão uma experiência completa.

Como participar

Participar é simples: siga os perfis @portal6noticias, @cineprimeanps e o @canalportal6, vá até o Cine Prime entre segunda e sexta-feira, apresente a comprovação de que acompanha as três páginas e garanta meia-entrada em qualquer sessão durante o período da promoção.

Reúna a família, convide os amigos e aproveite as férias para colocar os filmes em dia pagando menos.