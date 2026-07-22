“A inteligência artificial não vai substituir o médico”, afirma Cristiano Sarkis ao defender adaptação à tecnologia

Segundo o especialista, os profissionais da saúde precisarão aprender, ao menos, o básico sobre inteligência artificial para acompanhar a evolução da medicina.

(Foto: Ilustração/ Gemini)

A inteligência artificial não deve substituir os médicos, mas será impossível ignorá-la nos próximos anos. Essa é a avaliação do médico Cristiano Sarkis, que participou do podcast Portal 6 Ao Vivo.

Segundo o especialista, os profissionais da saúde precisarão aprender, ao menos, o básico sobre inteligência artificial para acompanhar a evolução da medicina.

Cristiano explica que a IA não fará diagnósticos sozinha nem substituirá o raciocínio clínico ou o contato humano entre médico e paciente. No entanto, ela será uma importante aliada na automação de processos e no apoio à tomada de decisões, reunindo informações científicas que podem auxiliar o profissional durante a consulta.

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“O médico sempre vai estar ali para fazer a curadoria humana daquilo que precisa ser feito. Esse contato com o paciente a máquina nunca vai substituir”, afirmou.

A entrevista foi ao ar no Portal 6 Ao Vivo e abordou temas como inteligência artificial, prevenção de doenças, rastreamento do câncer e os desafios da medicina moderna. O episódio completo está disponível no canal do Portal 6 no YouTube.

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