Adeus, pisos e porcelanatos: novo revestimento para quem quer reformar a casa cobre o chão velho sem quebra-quebra e vira o queridinho das reformas em 2026, segundo mestres de obras

Técnica permite renovar o piso de diferentes ambientes com menos sujeira, rapidez na execução e cuidados essenciais para prevenir problemas

(Imagem: Reprodução/ Captura de Tela/ YouTube)

Reformar o piso da casa costuma significa poeira, entulho e vários dias de transtorno. No entanto, uma técnica cada vez mais adotada permite renovar os ambientes sem remover completamente o acabamento existente.

Conhecida como piso sobre piso, a solução consiste na instalação de novas placas de cerâmica ou porcelanato diretamente sobre o revestimento antigo. Na prática, o morador se despede do visual desgastado sem enfrentar o tradicional quebra-quebra.

Apesar do título popular entre profissionais, a técnica não elimina o uso desses materiais. A principal mudança está na forma de aplicação, que preserva a base antiga e reduz etapas da obra.

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Preparação exige cuidados

Antes da instalação, mestres de obras recomendam verificar se o piso antigo está firme, nivelado e sem peças soltas. Também é necessário retirar resíduos de gordura, poeira, cera ou produtos que possam prejudicar a aderência.

Caso existam placas ocas ou quebradas, elas devem ser removidas e o espaço precisa ser nivelado. Ignorar essa etapa pode provocar trincas e descolamentos no novo revestimento.

A aplicação costuma ser feita com argamassa colante do tipo AC3, indicada para situações que exigem maior aderência. Dependendo do tamanho das placas, o produto pode ser espalhado tanto no chão quanto no verso da peça.

Menos sujeira e obra mais rápida

Entre as principais vantagens estão a redução de entulho, o menor tempo de execução e a economia com demolição. A técnica também evita danos desnecessários ao contrapiso.

Por outro lado, o novo revestimento aumenta a altura do chão. Por isso, portas, rodapés, ralos e transições entre cômodos precisam ser avaliados antes do início da reforma.

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