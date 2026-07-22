Apostadores de Goiânia acertam a quina da Mega-Sena e levam quase R$ 240 mil; veja detalhes

Além das apostas feitas na capital goianas, outras 19 receberam o mesmo valor Brasil afora

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Três apostadores de Goiânia tiraram a sorte grande e levaram uma bolada ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena desta terça-feira (21).

Os números selecionados no concurso de número 3034 foram: 08 – 28 – 30 – 37 – 39 – 60.

Todas as apostas receberam o valor de R$ 79.843,32. Elas constam na modalidade simples, com apenas uma cota por cartela, e registraram apenas os seis números mínimos para o cadastro.

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Apenas um dos apostadores preencheu o volante de forma online, por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. Os outros dois apostaram presencialmente.

Uma das apostas vem da Extra Sorte Loterias, lotérica localizada no Jardim Goiás. Já a outra cartela veio da Loteria Dois de Ouro , que se encontra no Setor Pedro Ludovico.

Somados, os valores recebidos pelos três apostadores de Goiânia equivalem ao montante de R$ 239.529,96.

Outros ganhadores

Além das apostas feitas em terras goianienses, outras 19 também acertaram a quina da Mega-Sena e receberam o mesmo valor que os apostadores goianos.

Chama a atenção o fato de que apenas uma cartela consta no formato de bolão. Registrado em Cuiabá (MT), ela foi dividida em oito cotas. Todas as demais são da modalidade simples.

No entanto, ainda que estes sortudos tenham levado aproximadamente R$ 80 mil para casa, nenhum apostador acertou todas as dezenas e levou o prêmio máximo para casa.

Agora, o valor total da Mega-Sena, que estava acumulado em R$ 42 milhões, subiu para R$ 62 milhões. O próximo sorteio ocorrerá na quinta-feira (23).

Como jogar

Para participar da Mega-Sena, basta registrar uma aposta em qualquer lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa até uma hora antes do sorteio. É possível marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante.

Além da sena, a modalidade também premia os apostadores que acertam cinco (quina) ou quatro (quadra) dezenas.

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