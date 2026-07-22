Câmera de segurança registrou atentado a tiros contra ex-prefeito de Pontalina

José Porto, de 88 anos, estava em frente à própria casa quando foi abordado por homem usando capacete e moletom cinza

José Porto, de 88 anos, sofreu atentado a tiros na porta de casa. (Foto: Reprodução)

Uma câmera de segurança flagrou o atentado a tiros sofrido pelo ex-prefeito da cidade de Pontalina, José Porto, nesta terça-feira (21).

Conforme as imagens, é possível ver o momento em que um homem de capacete e vestindo um moletom cinza corre em direção ao idoso, de 88 anos, que estava em frente à própria casa, na Rua João Barcelos.

Em seguida, ele dispara algumas vezes contra o ex-prefeito, antes de fugir do local.

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Atingido, José Porto caiu no chão. Testemunhas que passavam pelo local naquele momento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas prestaram os atendimentos iniciais antes de encaminharem o idoso a uma unidade hospitalar da região. Em momento posterior, o ex-prefeito foi transferido para o Hospital São Marcos, em Itumbiara.

Em nota divulgada à imprensa, o deputado estadual Léo Portilho (Podemos) informou que o ex-prefeito não corre risco de morte. No comunicado, o parlamentar também salientou que acompanhará o caso de perto, junto às forças de segurança.

A Polícia Civil (PC) já deu início às investigações para identificar e localizar o autor dos disparos, além de apurar a motivação por trás da tentativa de homicídio.

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