Picape fica destruída após sair da pista e bater em muro na GO-215, em Pontalina

Três pessoas estavam no veículo no momento do acidente e foram encaminhadas para a UPA do município

Da Redação - 15 de fevereiro de 2026

Motorista teria perdido o controle da direção e acabou atingindo um muro. (Foto: Reprodução)

Uma picape ficou completamente destruída após o motorista perder o controle da direção, sair da pista e bater contra o muro de uma residência às margens da GO-215, em Pontalina, na madrugada deste domingo (15).

O acidente aconteceu na altura do km 28, na zona rural do município. Com o impacto, o veículo ficou irreconhecível, evidenciando a força da colisão. A estrutura da picape sofreu danos severos e o carro permaneceu no local, sem condições de ser retirado imediatamente.

Segundo as informações iniciais, três pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Uma delas conseguiu sair sozinha e foi encontrada consciente, apesar de apresentar ferimentos e sangramento no ouvido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda na rodovia. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pontalina para avaliação médica.

Apesar da gravidade da batida e da destruição do veículo, não houve registro de óbito.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local para os procedimentos necessários e para registrar a ocorrência.

