Colocar bicarbonato de sódio nos trilhos da janela: para que serve e por que é recomendado

Método simples desperta curiosidade pela praticidade e conquista espaço entre hábitos domésticos modernos

(Foto: Inteligência Artificial)

Manter os trilhos das janelas limpos costuma ser uma das tarefas mais difíceis da rotina doméstica. O acúmulo de poeira, areia, pelos e resíduos favorece o aparecimento de manchas e pode até prejudicar o deslizamento das folhas da janela.

Nesse cenário, o bicarbonato de sódio aparece como um aliado bastante utilizado por quem busca uma limpeza eficiente sem recorrer a produtos mais agressivos.

O bicarbonato é recomendado porque possui leve ação abrasiva e ajuda a desprender a sujeira acumulada sem danificar a maioria das superfícies.

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Quando aplicado sobre os trilhos e combinado com um pouco de vinagre ou água morna, ocorre uma reação que auxilia na remoção dos resíduos mais difíceis. Após alguns minutos, basta esfregar com uma escova de cerdas macias ou uma escova de dentes usada e finalizar a limpeza com um pano úmido.

Como funciona

Além de facilitar a remoção da sujeira, o bicarbonato também contribui para neutralizar odores provocados pela umidade e pelo acúmulo de matéria orgânica nos cantos da janela.

O método é indicado para limpezas periódicas, especialmente em locais expostos ao vento ou à chuva, onde o acúmulo de partículas costuma ser maior.

A manutenção frequente também ajuda a preservar o funcionamento dos trilhos e reduz o desgaste causado pelo excesso de resíduos.

Cuidados importantes

Embora seja considerado um produto seguro para uso doméstico, o bicarbonato deve ser utilizado com moderação e sempre acompanhado de uma limpeza adequada após a aplicação.

Em janelas com acabamento delicado ou materiais especiais, é recomendável testar o procedimento em uma pequena área antes de limpar toda a superfície.

A combinação entre manutenção regular e técnicas simples contribui para conservar os trilhos limpos por mais tempo, melhorar o deslizamento das janelas e prolongar a vida útil dos componentes.

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