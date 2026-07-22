Colocar uma bacia de água na frente do ventilador: para que serve e por que é recomendado

Truque pode aumentar a sensação de frescor em dias secos, mas não funciona como ar-condicionado e exige cuidado com a umidade do ambiente

(Imagem: Ilustração)

Nos dias de calor, muita gente coloca uma bacia com água diante do ventilador na tentativa de deixar o ambiente mais fresco. O método é simples, barato e pode trazer algum alívio, principalmente quando o ar está quente e seco.

A água absorve calor ao evaporar. Enquanto isso, o ventilador movimenta o ar próximo à superfície da bacia e ajuda a espalhar parte dessa umidade pelo cômodo.

Para que serve a bacia de água

A principal função da bacia é favorecer um resfriamento evaporativo simples.

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Quando uma pequena quantidade de água passa do estado líquido para o gasoso, ela utiliza energia térmica do ambiente. O ventilador acelera a circulação desse ar e pode aumentar a sensação de frescor perto do aparelho.

O princípio é semelhante ao usado por climatizadores evaporativos. Esses equipamentos resfriam o fluxo de ar por meio da evaporação da água, mas também elevam a umidade relativa do ambiente.

Por isso, o truque tende a funcionar melhor em regiões secas. Quanto menor a umidade do ar, maior é a facilidade de evaporação.

Como montar o truque

A bacia deve ficar à frente do ventilador, mas sem encostar no aparelho. Também é importante posicioná-la em uma superfície firme, onde não possa ser derrubada facilmente.

Algumas pessoas acrescentam gelo ou garrafas congeladas à água. Nesse caso, o ar que passa próximo à superfície fria pode proporcionar uma sensação temporária de frescor.

Contudo, o recipiente deve permanecer distante de tomadas, extensões e fios elétricos. A água nunca pode alcançar o motor ou a grade do ventilador.

Além disso, o aparelho deve ficar direcionado para as pessoas, pois os ventiladores melhoram o conforto principalmente ao movimentar o ar sobre a pele. Eles não refrigeram permanentemente o cômodo.

Por que o método nem sempre funciona

Em regiões úmidas, a água evapora com mais dificuldade. Assim, colocar uma bacia diante do ventilador pode apenas aumentar ainda mais a umidade, sem produzir uma queda perceptível de temperatura.

O excesso de vapor também pode elevar a sensação de abafamento. Isso ocorre porque a umidade alta dificulta a evaporação do suor, mecanismo usado pelo corpo para perder calor.

Portanto, o truque não é recomendado para quartos já úmidos, locais fechados ou ambientes com sinais de mofo.

Cuidado com o excesso de umidade

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda manter a umidade relativa interna abaixo de 60% e, preferencialmente, entre 30% e 50%. Valores elevados favorecem o aparecimento de mofo e ácaros.

Além disso, a água deve ser trocada diariamente. O recipiente precisa ser lavado para evitar sujeira, mau cheiro e proliferação de mosquitos.

Assim, colocar uma bacia de água na frente do ventilador pode ajudar em dias secos. Porém, o método oferece apenas um alívio localizado e não substitui sistemas de refrigeração.

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