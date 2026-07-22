Como fazer a geladeira gelar mais e economizar na conta de energia, segundo técnicos

Pequenos hábitos e falhas quase invisíveis podem obrigar o eletrodoméstico a trabalhar mais durante todo o dia

(Foto: Reprodução)

A geladeira é um dos poucos eletrodomésticos que permanecem ligados durante todo o dia. Por isso, qualquer falha de vedação, excesso de calor ao redor ou hábito inadequado pode fazer o aparelho trabalhar por mais tempo e pesar na conta de energia.

Quando os alimentos demoram a esfriar, o motor parece não desligar ou o interior perde a temperatura rapidamente, muita gente aumenta o termostato para o nível máximo.

A medida, porém, pode elevar o consumo sem resolver a causa real.

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Segundo técnicos em refrigeração, o bom desempenho depende de um conjunto de cuidados simples.

Antes de imaginar um defeito caro, vale observar a posição do aparelho, o estado da porta e a maneira como os alimentos estão organizados.

Verifique a vedação da porta

A borracha ao redor da porta impede que o ar frio escape. Com o tempo, ela pode ressecar, acumular sujeira ou perder a capacidade de fechar corretamente.

Para conferir a vedação, coloque uma folha de papel entre a borracha e a estrutura da geladeira.

Feche a porta e tente puxá-la. Se a folha sair com facilidade, pode haver passagem de ar naquele ponto.

A limpeza pode ser feita com pano úmido e detergente neutro. Caso existam rachaduras ou deformações, a troca da borracha pode ser necessária.

Evite fontes de calor

Fogão, forno e incidência direta de sol aumentam a temperatura ao redor da geladeira. Como resultado, o sistema precisa trabalhar mais para manter o interior frio.

Também é importante deixar espaço entre o aparelho e a parede.

Essa distância permite a circulação de ar e ajuda a liberar o calor produzido durante o funcionamento.

Quando o modelo possui grade ou serpentina aparente, o acúmulo de poeira também prejudica o desempenho.

A limpeza deve ser realizada com a geladeira desligada e sem forçar as peças.

Organize os alimentos corretamente

Prateleiras lotadas dificultam a circulação do ar frio. Potes, embalagens e garrafas não devem bloquear as saídas internas de ventilação.

Alimentos ainda quentes também exigem mais do aparelho. O ideal é esperar que a temperatura diminua antes de guardá-los, sem deixá-los expostos por tempo excessivo.

Outra recomendação é evitar abrir a porta repetidamente. Cada abertura permite a entrada de ar quente e obriga o sistema a recuperar a temperatura perdida.

Use o termostato com equilíbrio

Manter a regulagem sempre no máximo não significa que a geladeira funcionará melhor.

Em dias mais amenos ou com poucas compras armazenadas, níveis intermediários podem ser suficientes.

Já em períodos muito quentes ou quando o aparelho está mais cheio, pode ser necessário aumentar temporariamente a refrigeração.

O ajuste deve considerar o clima, a quantidade de alimentos e as orientações do modelo.

Se a geladeira continuar gelando pouco, acumulando gelo fora do normal ou funcionando sem pausas, pode existir problema no termostato, sensor, ventilador ou sistema de refrigeração.

Nesse caso, a avaliação de um profissional evita gastos desnecessários e riscos de danos maiores.

Com vedação eficiente, ventilação adequada e uso consciente, o aparelho consegue conservar os alimentos sem esforço excessivo.

Pequenas mudanças, quando mantidas diariamente, podem melhorar o desempenho e ajudar a reduzir o valor da conta de energia.

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