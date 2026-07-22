Dia de economizar: Quarta da Limpeza garante 20% de desconto no Rio Vermelho com o Clube de Vantagens
Ação semanal reúne economia em itens essenciais para manter a casa limpa e organizada
A limpeza da casa faz parte da rotina de qualquer família, mas isso não significa que ela precise pesar no orçamento. Pensando nisso, o Rio Vermelho conta com a Quarta da Limpeza, para que os clientes possam abastecer a despensa, sem pesar no orçamento.
Com isso, toda quarta-feira clientes cadastrados no Clube de Vantagens podem encher o carrinho, sem abrir mão da qualidade.
A ação garante 20% de desconto em produtos de limpeza como detergentes, desinfetantes, água sanitária, sabão em pó, amaciantes, limpadores e muitos outros produtos essenciais para manter a casa sempre limpa e organizada.
Além de economizar, os clientes ainda contam com toda a praticidade de encontrar diversas marcas e opções em um só lugar, tornando as compras mais rápidas e vantajosas.
Para quem ainda não faz parte do Clube de Vantagens, se cadastrar é muito simples. Basta baixar o aplicativo e preencher os dados para ter acesso às ofertas exclusivas.
Não perca tempo e corra para abastecer a despensa no Rio Vermelho. As unidades atacadistas em Anápolis ficam no bairro Maracanã ou na Avenida Pedro Ludovico, antiga Pecuária. O Rio Vermelho também está presente no bairro Jundiaí, garantindo conforto e praticidade para os clientes.
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