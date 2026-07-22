‘Dipirona’ é adotado após passar duas semanas esperando tutor que morreu em UPA de Goiâna

Após sensibilizar milhares de pessoas com a história de fidelidade ao antigo tutor, cão foi acolhido por uma família e já começou a adaptação no novo lar

Novo capítulo da história foi celebrado por voluntários e protetores, que acompanharam os dias em que o cachorro permaneceu na unidade de saúde. (Foto: Reprodução/Redes Sociais/@tania_vieira_melo)

A história de lealdade que emocionou Goiânia ganhou um desfecho feliz nesta quarta-feira (22). O cachorro apelidado de “Dipirona”, que passou cerca de duas semanas na porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim América esperando pelo tutor, encontrou uma nova família.

A adoção foi confirmada pela ONG SOS Animal, que informou nas redes sociais que o cão agora está sob os cuidados de Tânia Vieira.

“Pessoal, quem teve atitude e foi lá pegar ele foi a Tânia (@tania_vieira_melo). Agora ele tem uma família maravilhosa”, publicou a entidade.

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A história ganhou repercussão após o animal permanecer na entrada da unidade de saúde mesmo depois da morte do tutor, um homem em situação de rua que havia sido levado ao local por uma ambulância.

Sem compreender a ausência do companheiro, o cachorro continuou aguardando diariamente na porta da UPA, onde passou a receber água, comida e carinho de funcionários, pacientes e voluntários.

Comovida com a situação, Tânia decidiu acolher o animal, que agora inicia uma nova fase cercado por cuidados e afeto.

Nas redes sociais, internautas comemoraram o desfecho da história, considerada um exemplo da fidelidade dos animais aos seus tutores.

Confira:

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